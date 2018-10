Henning Diers aus Hassel setzt im Dom Luthers 95 Thesen auf 95 Bildern um

Bremen - Von Martin Kowalewski. Der Papst kann nicht viel sehen, vom bösen Treiben der Ablasshändler. Er steht hoch oben auf einem Holzgestell, seine Halskrause blockiert den Blick hinab in das lukrative, weltliche Treiben. Der Künstler Henning Diers (51) aus Hassel bei Nienburg hat so die 50. These Luthers umgesetzt auf 30 Zentimeter mal 90 Zentimetern, ein kleiner Teil eines monumentalen, 25 Quadratmeter großen Werkes, das 95 Bilder zu Luthers 95 Thesen in einer bunten Vielfalt zusammenfasst.

Die 50. These lautet: „Man soll die Christen lehren: Wenn der Papst die Erpressungsmethoden der Ablassprediger wüsste, sähe er lieber die Peterskirche in Asche sinken, als dass sie mit Haut, Fleisch und Knochen seiner Schafe erbaut würde.“ Fünf mal 19 Bilder für die 95 Thesen: Links oben geht es mit These 1 los. Rechts unten endet die künstlerische Auseinandersetzung mit These 95. Dazwischen ist eine lange Schaffenszeit verstrichen: 95 Wochen, also 665 Tage, beginnend im Januar 2016. Persönliche Erfahrungen und weltpolitische Ereignisse haben ihre Spuren hinterlassen.

Luthers 16. These erscheint quicklebendig. In ihr vergleicht Luther Hölle, Fegefeuer und Himmel mit Verzweiflung, Fast-Verzweiflung und Gewissheit. Der April 2016 lebt anhand dieser Analogie wieder auf in drei Elementen auf einer hellen Leinwand: Eine bedrohliche Szenerie in Damaskus, eine Szene aus einem Flüchtlingscamp, gemalt, als das Lager Idomeni in Griechenland ein großes Thema war. Verzweiflung und Fast-Verzweiflung, gefolgt von Gewissheit: ein Mensch auf einem Passbild, eine Zukunft. Das 15. Bild entstand während eines Gottesdienstes in Hoyerhagen, ein Papierbild aufgeklebt auf eine Leinwandrolle. „Ich habe eine Papierrolle ausgelegt vom Eingang bis zu den Altarstufen und den Altar hinauf“, sagt Diers. „Während des Gottesdienstes habe ich die Rolle vom Ausgang aus bemalt.“ Er hat das letzte Stück abgetrennt und für das Werk benutzt. Ein Kreuz zeichnet sich dezent auf hellem Untergrund ab. Darunter wird es dunkel, während der Bemalung der Bereich der Setzstufe vor dem Altar. „In der These geht es um Furcht. Es ist aber auch immer Trost erkennbar“, sagt Diers. So ist noch der letzte Aufstieg schwarz. Ein Dokument einer Erfahrung in der Heimat.

Das Werk aus 95 Einzelbildern ist weit mehr als die Summe seiner Teile. In seiner Gesamtheit entstehen neue Einheiten. In der Mitte des riesigen Werkes befindet sich ein weißes Kreuz, das auf acht Leinwände ragt. Es wirkt wie ein Wahrnehmungsanker in der Detailflut der vielen Motive. „Es ist absolut bereichernd, sich Luthers Thesen anzuschauen. Er sagt in seiner Zeit eigentlich, es wird Falsches verkauft“, sagt Diers. „Ihr müsst ganz genau hinschauen und zuhören, um das zu merken. Das ist doch hochaktuell.“