Sixdays-Geschäftsführer Hans-Peter Schneider zieht positive Bilanz

Bremen - Von Gerd Töbelmann. Dienstag gingen die 53. Bremer Sixdays mit der großen 60-minütigen Jagd zu Ende. Zeit, einmal Bilanz zu ziehen. Das tat auch Hans Peter Schneider, einer von zwei Geschäftsführern der veranstaltenden Event & Sport Nord GmbH. Tenor: Die Erwartungen wurden zum großen Teil erfüllt. „Die genauen Zahlen habe ich zwar noch nicht, aber wir hatten etwa 60 000 Besucher in den Hallen. Das entspricht dem Vorjahresniveau. Es kann zwar nie genug sein, aber damit bin ich zufrieden“, erklärte Schneider.

Als positiv wertete Schneider auch den Zuspruch in der ÖVB-Arena während der Startschuss-Zeremonie mit einem Sinfonie-Orchester: „Diese Mischung war mutig, ist aber angekommen.“

Auch der Wechsel des Caterers (von Arena zum Geschmackslabor) gefiel dem Sixdays-Chef: „Ich habe mich bei vielen Leuten erkundigt. Die waren voll des Lobes.“ Zudem freute er sich über das Großwerden seines „Babys“. Der von Schneider initiierte „Tag der Schulen“ war ein Renner. Zur Premiere 2016 kamen 300 Schüler – am Montag waren es mehr als 1 000.

Aber natürlich gibt es bei einer solch großen Veranstaltung auch etwas zu verbessern. Dabei liegt Schneider besonders der Montag etwas schwer im Magen. Während die Partyhallen überquellen, will zu später Stunde in der Halle I nicht so recht Stimmung aufkommen. „Vielleicht sollten wir die Show Acts noch einmal überdenken“, erklärte Schneider. In diesem Jahr bespaßten Mickie Krause und Peter Wackel das Publikum – oder auch nicht.

Zudem denkt der 55-Jährige fast ständig darüber nach, wie er die Kosten in den Griff kriegen kann: „Ich denke, dass es nicht nötig ist, dass wir 140 Leute für die Sicherheit haben. Da ließe sich bestimmt etwas machen. Auch die Reinigungsarbeiten könnten personell bestimmt noch optimiert werden.“

Und wie geht es mit dem Rennen weiter? Für 2018 bleibt alles, wie es ist – erst danach muss der Betreiber noch festgelegt werden. Theo Bührmann jun., der zweite Geschäftsführer, gibt einen Einblick in seine Vorstellungen: „Ich möchte das Rennen gern in dieser Form in Bremen behalten. Im Frühjahr werden wir uns zusammensetzen und dann entscheiden, ob wir uns wieder um die Organisation bewerben.“ Die Entscheidung über die Vergabe obliegt allerdings der Wirtschaftsförderung Bremen GmbH. Und raten Sie mal, wer da Geschäftsführer ist? Hans Peter Schneider.

