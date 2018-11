Der Mond steht günstig

Bremen - Von Jörg Esser. Die schwarzbunte Milchkuh „Madel“ hat dem Projekt schon im Januar sozusagen ihren heiligen Segen gegeben. Jetzt spielt auch der Mond mit. So hat der Bau eines Hindu-Tempels auf dem Areal des Stiftungsdorfs Ellener Hof die nächste Hürde genommen. Am Mittwoch um 10.41 Uhr unterzeichneten die Bremer Hindu-Gemeinde und die Bremer Heimstiftung einen Erbpachtvertrag über das Grundstück für einen Tempelbau.

Der ungewöhnliche Zeitpunkt war mit Bedacht gewählt. Nach hinduistischer Tradition werden wichtige Ereignisse wie eine Geschäftsvereinbarung nach astrologischen Gesichtspunkten terminiert. Priester werten verschiedene Konstellationen im indischen Jahres- und Stundenhoroskop aus und legen dann den günstigsten Zeitpunkt auf die Minute genau fest. „Der Mond muss sich im Wachsen befinden, weil sich dann auch die eigenen Pläne oder Unternehmungen gut entwickeln“, sagte Pathmakaran Pathmanathan, Sprecher des Vereins „Bremen Sri Varasiththivinayakar“. Unterzeichnet wurde der Vertrag im derzeitigen Tempel der Gemeinde, der versteckt in einem Hochbunker an der Föhrenstraße in Hastedt beheimatet ist. Das Abkommen räumt der Gemeinde ein Erbbaurecht für 99 Jahre ein, das es ihr ermöglicht, auf dem Grundstück der Stiftung eine neue heilige Stätte zu errichten.

„Für die Gemeinde ist das ein riesiger Kraftakt“, sagt Alexander Künzel, Seniorvorstand der Bremer Heimstiftung, die größter Altenhilfe-Träger in der Hansestadt ist. Auch sein Nachfolger als Vorstandsvorsitzender, André Vater setzt auf „tolle Impulse“ für das geplante Stiftungsdorf.

Auf 400 000 Euro beziffert der Verein die Baukosten für den zehn Meter hohen und 450 Quadratmeter großen Tempel aus Holz und Stein. Das Projekt soll ein Bremer Bauunternehmen hochziehen. Nur für Inneneinrichtung werden Architekten aus Indien eingeflogen. „Auf wendige Schnitzereien und leuchtende Farben sollen dominieren“, sagt Pathmanathan. Der Termin für den ersten Spatenstich steht noch nicht fest. Auch der hängt vom Stand des Mondes und einer günstigen Konstellation im Horoskop ab. Vor allem aber fehlt noch der weltliche Segen der Behörde – die Baugenehmigung.

Auf neun Hektar Fläche soll zwischen Ludwig-Roselius-Allee und Am Hallacker in Osterholz in den kommenden Monaten und Jahren ein lebendiges, sozial-ökologisches Wohnquartier entstehen. Unter anderem sind rund 500 Wohneinheiten geplant, die in verschiedenen Preisklassen werden hier ressourcenschonend in Holzbauweise errichtet.

Die Aufträge für den Bau der Erschließungsstraßen mit einem Volumen von drei Millionen Euro seien vergeben, sagt Künzel. Mit dem Hochbau soll dann im Frühjahr begonnen werden.