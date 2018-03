Zeitreise ohne Rauchverbot

Bremen - Von Jörg Esser. Der Bundespräsident ist wieder weg. Und schon wieder herrscht Ausnahmezustand im Rathaus. Am Mittwoch laufen Dreharbeiten für das Doku-Drama „Die Affäre Borgward“. Die Zeit wird zurückgedreht – ins Jahr 1960. Der Automobilfabrikant Carl F. W. Borgward erhält das große Bundesverdienstkreuz mit Stern. Und das Rauchverbot der Jetzt-Zeit ist kurzzeitig aufgehoben. Für die Spielszenen.

Es geht auf Mittag zu. Stramm auf die Mittagspause zu. Seit 7 Uhr laufen die Dreharbeiten im Rathaus. Und jetzt ist noch ein kurzer Fototermin für die Presse angesetzt. Haupt- und Borgward-Darsteller Thomas Thieme „is not amused“. Er schimpft und blafft die vier freundlichen Pressevertreter an. August Zirner, Barbara Philipp und die anderen Schauspielkollegen zucken. Eine Kollegin sagt: „Ich dachte, der spielt seine Rolle weiter.“ Rolf Grabner, der die Pressearbeit fürs Doku-Drama koordiniert, sagt: „Völlig unprofessionell.“ Für die Fotos lächelt Thieme dann wieder. Zwei Minuten, alles ist im Kasten. Für die Schauspieler geht es in die Pause. André Klöhn, der Wirtschaftssenator Karl Eggers spielt, kehrt kurz zurück. „Ich hab nichts gegen die Presse.“ Er schaut auf die Fotos. „Sind doch gut geworden.“

Zurück zu den Inhalten: Unter der Regie von Marcus O. Rosenmüller („Wer früher stirbt, ist länger tot“, „Schwere Jungs“) wird das Doku-Drama „Borgward“ noch bis zum 10. März in Bremen, Ganderkesee, Berne und Bruchhausen-Vilsen gedreht – als Produktion von „Cinecentrum“ im Auftrag des NDR. Der Name Borgward steht noch heute als Synonym für das westdeutsche Wirtschaftswunder.

+ Er lächelt wieder: Borgward-Darsteller Thomas Thieme (3.v.r.) im Kreise seiner Kollegen Andre Klöhn (Karl Eggers), Jens Schäfer (Borgward-Finanzdirektor Otto Carstens), Barbara Philipp (Elisabeth Borgward), August Zirner (Wilhelm Nolting-Hauff) und Frank Auerbach (Richard Boljahn). © dpa

Doch 1961 ist das Unternehmen des leidenschaftlichen Konstrukteurs am Ende. Hartnäckig hält sich die Legende, der Bremer Senat und konkurrierende Firmen hätten Borgward den Garaus gemacht. Das Ende war eine Zäsur für die junge Bundesrepublik, der erste Riss im Wirtschaftswunderland. Borgward war zu der Zeit der viertgrößte deutsche Automobilhersteller. Wer stand hinter der großen Enthüllungsgeschichte im „Spiegel“, die den Stein ins Rollen brachte und die Gläubiger auf die Barrikaden trieb? Und warum weigerten sich die Banken, Borgward in der Liquiditätskrise mit Überbrückungskrediten auszuhelfen?

Bei der Verdienstkreuzverleihung anlässlich Borgwards 70. Geburtstag ist das Zerwürfnis zwischen Autokönig und Landesregierung spürbar. SPD-Wirtschaftssenator Karl Eggers (André Klöhn), FDP-Finanzsenator Wilhelm Nolting-Hauff (August Zirner) und der mächtige SPD-Fraktionschef Richard Boljahn („König Richard“) graben Borgward das Wasser ab.

Die Produktion verspricht, eine spannende Reise in die jüngere Geschichte zu werden und birgt Stoff für einen Wirtschaftskrimi. „Die Affäre Borgward“ wird voraussichtlich Ende des Jahres im Ersten gesendet. Die Produktion wird mit Mitteln der Nordmedia gefördert.