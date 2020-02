Toter Mann in Wohnung: Freundin (19) verstrickt sich in Widersprüche

Ein junger Mann ist in Bremen-Huchting am Freitagabend tot in seiner Wohnung gefunden worden. Weil der 24-Jährige schwere Verletzungen aufwies, ermittelt nun die Mordkommission.

Bremen – Eine Mordkommission in Bremen hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein 24 Jahre alter Mann am Freitagabend tot in seiner Wohnung in Bremen-Huchting aufgefunden worden war. Der Mann soll nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft Bremen verblutet sein.

Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus: Die 19 Jahre alte Freundin des Mannes kam in Untersuchungshaft. Die junge Frau hatte nach Polizeiangaben am Freitag kurz vor 18 Uhr die Feuerwehr Bremen alarmiert, weil ihr Freund leblos in der Wohnung in Bremen-Huchting liege, wie sie angab. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des „erheblich verletzten“ 24-Jährigen feststellen.

Möglicher Mord in Bremen: Verdacht auf Beziehungstat

Die Mordkommission Bremen nahm die Ermittlungen auf und geht von einer Beziehungstat aus. Die 19-jährige Freundin des Toten wurde festgenommen. Gegen sie wird wegen Totschlags ermittelt, sagte am Montag Oberstaatsanwalt Frank Passade. Die Leiche wies mehrere Schnittverletzungen auf, sagte er. Die Ergebnisse der Obduktion stehen laut Passade noch aus.

Die Ermittler stellten in der Wohnung in Bremen-Huchting ein Messer als mögliche Tatwaffe sicher. Die 19-Jährige habe noch vor Ort Angaben gemacht, sich aber in Widersprüche verwickelt, sagte der Oberstaatsanwalt. Nähere Angaben dazu wollte der Oberstaatsanwalt nicht machen.

Toter Mann in Bremen: Opfer war polizeibekannt

Für die Polizei Bremen sind die 19-Jährige und der 24-Jährige keine Unbekannten. Während der Mann durch Drogenstraftaten in den Blick geraten sein soll, sei die Frau jedoch bisher lediglich durch Bagatelldelikte wie Schwarzfahren aufgefallen.