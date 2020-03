Möbel aus Obstkisten

Zehnter „Tausendschön“-Markt in der Überseestadt

+ Schöne Entdeckungen verspricht der „Tausendschön“-Markt am Sonntag, 22. März. Foto: M3B/JAN RATHKE

Bremen – Tausend schöne Dinge. . . die finden sich auf dem Kunsthandwerkermarkt „Tausendschön“, heißt es immer. In diesem Jahr gibt es mehr Aussteller und mehr Fläche, sagen die Organisatoren vom Bremer Großmarkt. „Tausendschön“ öffnet am Sonntag, 22. März, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr. Es ist die nun mehr zehnte Auflage des Markts.