Moderne Mobilität

Bremen - Von Jörg Esser. Bremen will wachsen. Und soll wachsen. Bremerhaven auch. Dieses Ziel jedenfalls wird von Bremer Politikern propagiert. Die Handelskammer zieht da mit. Und mahnt zur Eile. Es sei wichtig, nach der Wahl die „richtigen Weichen für wachsende Städte zu stellen“, sagt Handelskammer-Hauptgeschäftsführer Matthias Fonger.

Die Kammer hat da eine zentrale Forderung. Sie fordert eine Art Superressort für Wirtschaft, Häfen, Bau und Verkehr, „um eine stringente Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik zu realisieren“, sagt Kammer-Präses Janina Marahrens-Hashagen. Ressourcen sollen gebündelt werden, um kurze Entscheidungswege zu garantieren sowie Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, ergänzt Fonger. Derzeit gibt es in der Landesregierung ein Ressort für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, geführt von Martin Günthner (SPD). Bau und Verkehr sind bei Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) angesiedelt.

Die Handelskammer hat am Montag ihre Forderungen an die Politik für die nächste Wahlperiode vorgelegt. Diese basieren auf den jüngst präsentierten Ergebnissen einer Befragung, an der sich rund 800 Unternehmen beteiligten. Übergeordnetes Ziel müsse es sein, Bremen und Bremerhaven als Wirtschaftsstandorte weiter zu stärken und das Land im internationalen Wettbewerb zu profilieren.

Die Kammer sieht besonderen Handlungsdruck in der schulischen und beruflichen Bildung. Das Land sei gefordert, die Unterrichtsqualität zu erhöhen und die Zahl der Studienabbrecher signifikant zu reduzieren, sagt Marahrens-Hashagen. „Die Qualität der Betreuung von der Kindertagesstätte bis zur Berufsausbildung ist ein starker Standortfaktor, der Fachkräfte zum Zuzug oder Wegzug bewegen kann.“ Unter anderem schlägt die Präses einen „unterjährig flexiblen Einstieg“ in den Kitas vor.

Die exportorientierte Wirtschaft brauche Impulse. Dazu gehöre ein bedarfsgerechter Ausbau der Infrastruktur zu Wasser, an Land und auf der Schiene. „Mobilität muss modernisiert werden“, sagt Fonger. Vor allem die Anbindung der Überseestadt müsse verbessert werden. Der alltägliche Stau zählte auch in der Umfrage zu den hervorstechenden Ärgernissen. „Das Problem muss gelöst werden, das hat höchste Priorität.“

Die Wirtschaftsvertreter schlagen zudem eine strukturelle Neuaufstellung des Amts für Straßen und Verkehr (ASV) vor. Auch fordert die Kammer die Fortsetzung einer aktiven Hafenpolitik mit bedarfsgerechtem Ausbau. Auch das Offshore-Terminal (OTB) in Bremerhaven soll weitergeplant werden. „Das OTB bleibt ein wichtiger Baustein“, sagt der Kammer-Hauptgeschäftsführer.

Bremen soll bezahlbaren Wohnraum schaffen und dafür das Angebot „in allen Preislagen erhöhen“. Die von der CDU vorgeschlagene Wohnbebauung im Neustädter Hafen lehnt die Kammer allerdings ab. Das Areal müsse als leistungsfähiger Standort für den Umschlag erhalten und weiterentwickelt werden. Bremen soll das Angebot an Gewerbeflächen ausweiten. Die Kammer fordert eine Dispositionsreserve von 150 Hektar.

„Für die Unternehmen ist es ein wichtiger Standortfaktor, dass die Gewerbesteuer in Bremen langfristig stabil gehalten wird, um ansässigen und ansiedlungswilligen Unternehmen Planungssicherheit zu garantieren“, fährt Fonger fort. „Vom Senat erwarten wir, dass er seine Zusage aus 2017 einhält, die seinerzeit beschlossene Erhöhung nach Ablauf der Befristung auf zwei Jahre zurückzunehmen und den Hebesatz wieder zu senken.“

Außerdem wiederholte die Kammer eine „ewige“ Forderung: Sie will eine Richtlinienkompetenz für den Präsidenten des Senats. „Am Ende muss einer entscheiden.“ Der „Regierungschef“ ist laut Landesverfassung in Bremen ein „Primus ínter Pares“ (Erster unter Gleichen) und lediglich für die Leitung der Geschäfte des Senats zuständig. Er darf keine Senatoren entlassen.