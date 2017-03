„Impulse“: Modern, lasziv, bahnbrechend

Bremen - Von Ulla Heyne. „Impulse“ – im vierten Jahr seines Bestehens hat man im GOP-Varietétheater in der Überseestadt schon bahnbrechendere Titel seiner Programme ersonnen. Allerdings selten so richtungsweisende Shows wie die, die am Donnerstagabend Premiere feierte.

Hatten die Organisatoren, die die alten zirzensischen Künste immer wieder in einen neuen Kontext stellen, Ende letzten Jahres mit „Toys“ einen Schritt in die Vergangenheit gemacht, geht es in der neuen Show mit Macht nach vorn. Das neue Programm ist rhythmusorientiert – doch nicht nur am Puls des Beats ist das gut zweistündige artistische Feuerwerk der Truppe, sondern auch am Puls der Zeit.

Die Anforderungen an die Artisten waren hoch, wie der künstlerische Direktor Werner Buss verriet: „Neben ihren Künsten müssen sie taktfest sein und auch noch tanzen können!“ Und das können sie auch – nicht nur Choreograf Chris Myland, der seine Truppe im Hiphop fit gemacht hat.

Artistik und Tanztheater mit starken Bildern

Hier paart sich Artistik mit Tanztheater mit starken Bildern – und wer Angst hatte, das angekündigte „Beat und Bodyart“ würde ein Abklatsch von „Stomp“ und Co. werden, wird positiv überrascht: Ob beim Trommeln an der gigantischen senkrechten Wand aus 80 Trommelfellen, auf die auch die Lichtshow projiziert wird, oder beim Beatboxing im Publikum: Hier entsteht etwas Eigenes.

Das gilt auch für Bildsprache und Ästhetik: mal im eckigen Stil des digitalen Zeitalters, mal poetisch-wild wie in der viel umjubelten Nummer von Myland, dessen Körper in einem Meer von Federn mit ebendiesen um die Wette wirbelt, mal lasziv wie bei Katharina Lebedew. Bei ihrer Körperkunst an Boden und Reifen wird das schwarze Kleid mal zum Schleier, mal zum Dementorenumhang, mal zur Spinnenhaut – spannend!

Inhalt und Verpackung gleichermaßen neu

Doch nicht nur die Verpackung ist neu, sondern auch viele Inhalte: Wenn Jongleur Jimmy Gonzalez mit Lehmklumpen jongliert (die den Vorteil haben, sich je nach Bedarf in drei, fünf oder gar sieben zu spalten) oder sich Percussionist Johnny Kay mit Stepptänzer Daniel Sullivan ein Tanzgefecht liefert, ist das schlichtweg genial. Letzterer überzeugte schon im ersten Teil mit hinreißendem Charme und Komik – und wohl selten wurden Reifen mit so viel Sexappeal gekreist. Ebenso frisch kommen die Darbietungen des Kanadiers Robert Webber daher. Optisch eher in der U-Bahn einer amerikanischen Großstadt zu verorten als in einer Artistik-Show, zeigt das ehemalige Mitglied des „Cirque du Soleil“ zu Bluesklängen, wie sich der abendliche Kehraus mit dem Besen kreativ gestalten lässt.

Starke Bilder, die Verbindung von Artistik mit Tanz, einem Schuss Komik und viel Rhythmus: Diese innovative Form des Variétes treibt das Publikum zurecht zu stehenden Ovationen. Mehr davon!

Die Show ist noch bis zum 7. Mai zu sehen. Mittwiochs und donnerstags beginnen die Shows um 20 Uhr, freitags und sonnabends jeweils um 18 und 21 Uhr und sonntags um 14.30 und 17.30 Uhr.