Auf in den ersten Arbeitsmarkt: Modellprojekt

+ © Heimstiftung/Rospek Lassen sich von Monika Böttjer und Ahlrich Weiberg über die Schulter schauen: Sabrina Hausmann (v.l.), Franziska Hartmann und Ipek Türkes. Sie nehmen an einem Qualifizierungsprojekt von Martinshof und Heimstiftung in der Hauswirtschaft teil. © Heimstiftung/Rospek

Bremen - Speisen zubereiten, Räume reinigen – das und mehr lernen derzeit sechs junge Menschen mit einer Behinderung, die am zweiten Durchgang einer Qualifizierung in der Hauswirtschaft teilnehmen. Möglich macht das eine Kooperation der Werkstatt Bremen und der Bremer Heimstiftung.

Nach einer Testphase entschieden die Partner, ihr hauswirtschaftliches Qualifizierungsangebot zu verstetigen. Jetzt gehört es zum festen Angebot von Werkstatt Bremen. In den Häusern der Stiftung lernen die Teilnehmer Hauswirtschaft in der Praxis kennen, während sie im „Kwadrat“ des Martinshofes sowie an der beruflichen Schule für Hauswirtschaft und Sozialpädagogik in der Neustadt das theoretische Wissen erwerben.

„Diese Verbindung ist bundesweit einmalig und für unsere Beschäftigten ein großer Gewinn, denn die Qualifizierung eröffnet ihnen den Weg in den ersten Arbeitsmarkt sowie in Aus- und Weiterbildung“, sagt Ahlrich Weiberg, Geschäftsführer der Marktinshof-Werkstatt, einer Einrichtung für behinderte Menschen. Er begrüßte die sechs Teilnehmer gemeinsam mit Monika Böttjer von der Heimstiftung offiziell zu der 20-monatigen Zusammenarbeit. „Ich freue mich sehr, dass Sie einen neuen Weg für sich eingeschlagen haben, und wir Sie ein Stück weit begleiten dürfen“, so Weiberg.

Lerneinheiten orientieren sich am Ausbildungsberuf „Hauswirtschafter“

Auf dem Stundenplan stand an dem Tag Wohnraumgestaltung. Es wurde Deko gebastelt. „Das ist nur ein Themenfeld von insgesamt sechs, die wir bearbeiten. In einem Wechsel von Fachpraxis an drei sowie Fachtheorie an zwei Tagen in der Woche lernen die Teilnehmer auch, wie man mit Speisen, Getränken und der Vorratshaltung umgeht, wie Räume und Wäsche gepflegt und gereinigt werden sowie Hilfe bei Alltagsverrichtungen“, sagt Ute Raasch, Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung bei Werkstatt, die im „Kwadrat“ unterrichtet. Die Lerneinheiten orientieren sich am Ausbildungsberuf „Hauswirtschafter“ und wurden den Bedürfnissen der Teilnehmer angepasst, wie es heißt. „Wer die Qualifizierung beendet, erhält ein anerkanntes Zertifikat der zuständigen Stelle bei der Senatorin für Finanzen und kann dann in der Regel einen Außenarbeitsplatz in einem unserer Häuser antreten“, so Böttjer.

Das sei ein Ansporn für sie, dabeizubleiben, sagt Sabrina Hausmann, „auch wenn es mal anstrengend wird“. Denn die Arbeit im Betrieb – genauer gesagt in einer Pflege-Hausgemeinschaft im Stiftungsdorf Rablinghausen – mache ihr zwar Spaß, so die 22-Jährige, doch noch sei alles ungewohnt. „Ich muss erstmal alle Menschen und meine Aufgaben richtig kennenlernen.“ Im Bereich Hauswirtschaft fühle sie sich aber absolut wohl. „Ich mache gern alles schön und gemütlich“, erzählt die junge Frau. Sitznachbarin Franziska Hartmann hat etwas anders für sich entdeckt: „Mir gefällt Kochen richtig gut.“ Gemeinsam verfolgen beide ein Ziel: Sie wollen es der 24-jährigen Yvonne Blendermann gleichtun. Die Absolventin des ersten Qualifizierungsdurchgangs bekam über ihre Außenarbeitsstelle bei der Heimstiftung einen Ausbildungsplatz zur Fachpraktikerin Hauswirtschaft angeboten und ist seit September dabei.

„Erfolgsgeschichten wie diese müssen und können am Arbeitsmarkt normal werden. Dafür setzen wir uns mit unseren Partnern ein“, betont Weiberg. Da die Kooperation mit der Heimstiftung so erfolgreich funktioniere, denkt er bereits darüber nach, ein ähnliches Qualifizierungsmodul in anderen Bereichen wie zum Beispiel der Lagerwirtschaft anzubieten. Übrigens: Ein Quereinstieg in die Qualifizierung Hauswirtschaft ist noch bis Ende Dezember möglich.

Weitere Informationen unter 0421/361-89339 bei Christine Gottschalch von der Werkstatt Bremen.

gn