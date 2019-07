Aus Madrid nach Bremen:  „Wow, diese Freiheit!“

Modellprojekt gegen Fachkräftemangel in Kitas

+ © EPD/SELL Erzieherin Paulina de los Ángeles Guajardo Serra in der evangelischen Kita Borgfeld: Die 23-jährige Spanierin ist eine von sieben ausländischen Erzieherinnen, die derzeit an einem Modellprojekt in Bremen teilnehmen. © EPD/SELL

Bremen - Von Dieter Sell. Ordentlich Farbe mit einer Walze auf einer Druckvorlage verteilen, ein Papier auflegen, kräftig pressen – fertig ist der Linoldruck. Magnus strahlt. Fast ganz alleine hat der Sechsjährige in der evangelischen Kita Borgfeld ein kleines Kunstwerk geschaffen. Paulina hat sich dabei im Hintergrund gehalten und nur da eingegriffen, wo Magnus nicht weiter wusste. Mit vollständigem Namen heißt die 23-jährige Spanierin Paulina de los Ángeles Guajardo Serra – und ist eine von sieben ausländischen Erzieherinnen, die derzeit an einem Modellprojekt in Bremen teilnehmen.