Mobilität als Zugpferd

220 609 Besucher im Universum / Neu: „Wie Wissenschaft funktioniert“

+ Gut 220 600 Besucher zog es 2019 ins Universum – und damit mehr als die Macher erwartet hatten. Foto: UNIVERSUM BREMEN

Bremen – Das Thema Mobilität mit seinen verschiedenen Facetten bewegt die Menschen. Und es zieht Besucher an, wie im Universum in Horn (Wiener Straße 1a). Das Wissenschaftscenter zog im vergangenen Jahr 220 609 Wissenshungrige an. Damit, so Dr. Herbert Münder, wurde nicht nur die Prognose von 210 000 Besuchern deutlich übertroffen. Es sei zugleich auch das beste Ergebnis seit 2011.