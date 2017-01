Prozess gegen Ferdi M.: Familie und Kollegen des Opfers berichten

Bremen - Von Steffen Koller. Früher selbstständig, heute auf Hilfe angewiesen: Seitdem ein 24-Jähriger im Februar vergangenen Jahres sein 46 Jahre altes Opfer mit vollen Sektflaschen so schwer verletzt hat, dass der Mann wochenlang um sein Leben kämpfte, ist nichts, wie es mal war. Nicht die einzige Tat, die dem Angeklagten vorgeworfen wird. Zu dem brutalen Überfall auf den 46-Jährigen soll der 24-Jährige noch drei weitere Taten verübt haben. Bei einer dieser Taten starb ein Mann, vermutlich durch Schläge mit einer Axt.

Der Mordprozess am Landgericht Bremen offenbarte, wie sehr Opfer von Straftaten an deren Folgen leiden können. Am gestrigen Verhandlungstag schilderten Familie und Kollegen, wie extrem sich der Alltag des Autohaushausbesitzers nach dem Überfall verändert hat.

Die 50-jährige Zeugin ist aufgewühlt. Tränen fließen über ihre Wangen, als sie berichtet, wie sehr „der schreckliche Vorfall“ nicht nur ihr Leben verändert hat, sondern auch fast den Bruder das Leben gekostet hätte. War der 46-Jährige lange Zeit erfolgreicher Leiter eines Autohauses und machte sich zwischenzeitlich sogar als Inhaber eines Restaurants in Hamburg einen Namen, sucht er heute nach Worten. Zu schwer waren die Verletzungen, die der Angeklagte dem Mann aus dem Braker Süden zugefügt haben soll, als er am 12. Februar vergangenen Jahres in dessen Wohnung einbrach und dabei überrascht wurde.

Mit vollen Sektflaschen auf den Kopf

Mehrere kraftvolle Schläge, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, soll der Angeklagte seinem Opfer zugefügt haben – mit vollen Sektflaschen auf den Kopf. Den Schädel offen, lag der Mann mehr als 24 Stunden in seiner Wohnung. Heute, fast ein Jahr nach der Tat, die der Angeklagte in groben Zügen einräumt, sei ihr Bruder „lange nicht mehr so froh wie früher“. Ein Mensch, der „mitten im Leben stand“, sei zu einem Mann geworden, „der aus dem Leben gerissen wurde“, sagt die Frau. Sie fügt einen Satz hinzu, von dem sie wisse, dass ihr Bruder ihn nicht gerne hört. „Ich glaube, es geht ihm richtig schlecht.“

Der 46-Jährige lächelt verlegen, nimmt seine Schwester später minutenlang in den Arm. Ganz fest drückt er sie an sich. Es scheint einer dieser Momente zu sein, in denen klar wird, dass der Mann ein Kämpfer ist. Lange habe er nicht mit seinem Schicksal gehadert, erklärt sein Logopäde (71). Obwohl sein Patient, so der Zeuge, rund 70 Prozent seiner Fähigkeit Worte zu produzieren und etwa 30 Prozent an Sprachverständnis verloren habe, gebe er nie auf. „Er ist immer pünktlich, hochmotiviert und arbeitet hart an sich.“ Für den 71-Jährigen ist es „ein Wunder“, dass der gelernte Kfz-Mechaniker trotz der „sehr schweren Aphasie“ heute überhaupt sprechen könne – dennoch sei „sehr viel Geduld auf beiden Seiten“ gefordert.

Verkaufszahlen im Autohaus sanken

Wie sehr der Verlust des alten Lebens den 46-Jährige schmerzt, hat der Logopäde in den vielen Sitzungen selbst erleben müssen. „Er will sein vergangenes Leben zurück – und wir arbeiten so lange daran, bis wir die Probleme gemeinsam behoben haben.“

Brachte der Überfall nicht schon genug Leid über die Familie, sanken die Verkaufszahlen im Autohaus auch noch „deutlich“ ab, berichtet der Werkstattleiter am Dienstag. Der 46-Jährige sei dort lange „eine wichtige Stütze“ gewesen, heute komme er nur an wenigen Tagen die Woche für einige Stunden in das Geschäft, das „sein Baby“ sei. „Er fehlt uns einfach“, sagt der Mann, der aber auch das Positive sehen will. „Das Ungewisse war das Schlimmste. Und das ist vorbei.“

