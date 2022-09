Mittelstück der Nordmole in Bremerhaven weiter eingestürzt

Von: Johannes Nuß

Bereits während der Maritimen Tage Mitte August war ein Teil der Nordmole in Bremerhaven abgesackt. (Archivbild) © Sina Schuldt/dpa

Nachdem Mitte August bereits ein Teil der Nordmole und der dortige Leuchtturm abgesackt waren, sind am Dienstag weitere Teile des Bauwerks eingestürzt.

Bremerhaven – Bremerhaven in Bremen kommt nicht zur Ruhe: Nachdem bereits Mitte August Teile der Nordmole abgesackt waren, der Leuchtturm ebenfalls nachgab und abgebaut werden musste, sind am Dienstag, 13. September 2022, weitere Teile des Bauwerks eingestürzt. Dies bestätigte ein Sprecher der Hafengesellschaft Bremenports der Nachrichtenagentur dpa. Bislang ist noch unklar, warum ein weiterer, rund 50 Meter langer Teil Nordmole eingestürzt ist.

Mittelstück der Nordmole in Bremerhaven eingestürzt: Besucher und Arbeiter gefährdet?

Wie es in einem Bericht der Nordsee-Zeitung heißt, sei durch das Absacken am Dienstagmorgen erst deutlich geworden, wie marode das Bauwerk in Wirklichkeit sei. Dadurch sei sichtbar geworden, dass sowohl die Bauarbeiter, die den Leuchtturm der Nordmole abgerissen hatten, als auch die Besucher und Beobachter der Aktion, gefährdet waren. Die Mole hätte jederzeit beim Herüberlaufen weiter einstürzen können, heißt es.

Dies wies der Sprecher der Hafengesellschaft Bremenports vehement zurück. Ein Zusammenhang der Arbeiten mit der erneuten Havarie sei „spekulativ“, sagte der Sprecher der dpa. Auswirkungen auf die Schifffahrt habe der neue Abbruch nicht. Am Montag hatte der für bis zu drei Wochen angesetzte Rückbau des Nordmolenkopfes begonnen, der sich in der Nacht zum 18. August 2022 abgesenkt hatte.

Mittelstück der Nordmole in Bremerhaven eingestürzt: Leuchtturm war in Schieflage geraten

Durch das Absacken des vorderen Teils der Mole im August war das darauf stehende Leuchtfeuer in Schieflage geraten. Der Turm mit dem markanten roten Haupt hatte deswegen bundesweit für Aufsehen gesorgt. Inzwischen ist der Leuchtturm in Bremerhaven abgebaut. Das Molenfeuer hatte die Einfahrt zur Geeste seit mehr als 100 Jahren markiert.

Der Sprecher sagte, es müsse nun entschieden werden, welche zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet werden. Das Ziel sei, einen sicheren Zustand der Mole und der Einfahrt für die anstehende Sturmflutperiode herzustellen. Nach den ursprünglichen Plänen sollte Anfang Oktober ein temporäres Leuchtfeuer vor dem Molenkopf installiert werden. (mit Material der dpa)