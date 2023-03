Zur Mittagszeit in Bremen: Jungen überfallen Mann

Von: Elisabeth Gnuschke

Zur Mittagszeit hat eine Jugendgruppe in der Vahr einen Mann auf der Straße überfallen. © Kuzaj

Wieder ein Überfall in Bremen, wieder von einer Jugendgruppe: Opfer war am helllichten Tag in der Vahr ein 47 Jahre alter Mann.

Bremen - Abermals hat eine Jugendgruppe in Bremen einen Mann überfallen - und das zur Mittagszeit. Der 47-jährige war am Mittwoch gegen 12.40 Uhr in der Vahr gerade auf dem Weg zu seinem Auto an der Visselhöveder Straße, als ihm sechs Jungen entgegenkamen, berichtete am Donnerstag Polizeisprecherin Franka Haedke. „Unvermittelt“ griff die Gruppe den Mann an, hieß es weiter. Die Jugendlichen traten dem 47-Jährigen in den Rücken und schlugen ihm ins Gesicht. Dann raubten sie ihm seine graue Umhängetasche mit Geld.

Opfer muss nach Überfall durch Jugendliche ins Krankenhaus

Der 47-Jährige erlitt eine Schwellung im Gesicht und musste ins Krankenhaus gebracht werden, so Haedke. Die Räuber sollen 17 bis 18 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein, einer etwas kleiner. Sie haben laut Polizei schwarze Haare und waren dunkel gekleidet. Ein Täter trug eine weiße Nike-Jacke mit schwarzen Streifen an den Ärmeln.

Ob es sich bei der Jugendgruppe um eine der bereits aufgefallenen handelt – erst in der Nacht zu Mittwoch war in Bahnhofsnähe ein 23-Jähriger von acht Jungen geschlagen und verletzt worden –, ist nach Polizeiangaben bislang offen und Gegenstand der Ermittlungen. Mindestens drei Gruppierungen sind derzeit in Bremen unterwegs und verüben Überfälle.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0421/362-3888 entgegen.