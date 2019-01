„The 100 Voices of Gospel“ begeistern im Metropol-Theater

Bremen – Von Martin Kowalewski. Die Musik und der Spirit gehen durch den Körper. 100 Sänger aus 25 Nationen bringen „The 100 Voices of Gospel“ auf die Bühne. Ein gewaltiger Klangkörper mit Band. Die Körper der Sänger sind ständig in Bewegung. Ihre Hände recken sie immer wieder begeistert in die Höhe und laden damit bei ihrem Auftritt im Metropol-Theater am Sonntagabend die 1 200 Zuschauer zum Mitmachen ein.

Das buntgemischte Publikum lässt sich sofort darauf ein. Steht auf, klatscht mit und lässt sich auch immer wieder zum Mitsingen animieren. Die Authentizität des Ensembles lässt den Funken auf das Publikum überspringen. Immer wieder Applaus und Standing Ovations. Anna Heineke (31) aus Osterholz-Scharmbeck ist auch hellauf begeistert. „Ich war bereits beim ersten Song ganz mitgerissen. Das war unbeschreiblich. Ich habe noch nie bei einem Konzert so viel gestanden“, sagt sie beim Hinausgehen.

Auch Tänzer kommen auf die Bühne. Sie tanzen modern und zeigen auch Elemente, die an Breakdance erinnern. Die Bewegungen der Männer und Frauen sind meist äußerst athletisch und Ausdruck von Kraft und Lebensfreude: Sie zeigen Überschläge, Spagat – und einfach Musikalität in den Bewegungen. Mächtig in die Beine der Tänzer fährt eine Gospel-Version von „Got my mind set on you“ aus der Feder von George Harrison.

Die Songs werden vom Chor zusammen mit wechselnden Solisten gesungen. Ein ruhiger und dennoch mitreißender Stimmungshöhepunkt ist „Mary, did you know“. Der Chor singt ohne Bandbegleitung. Die Bühne ist in tiefes Blau getaucht. Die Solistin Anne-Laure Triebel steht vor dem Chor im Scheinwerferlicht. Ihre Gestik ist ruhig, sie legt alles in ihre Stimme: Zartheit, Kraft und erzählerisches Gefühl.

Der Sänger Jaja Mulongo aus dem Kongo singt „Kumbaya“, ein Traditional in afrikanischer Sprache. Er trägt bunte Tücher, Kleidung aus Fell und viel afrikanisch aussehenden Schmuck. Afrikanisch gekleidet sind auch die Tänzer, die den Song untermalen. Auf der Bühne sind ein Mann und eine Frau an ein Seil gebunden, von dem sie sich befreien.

Jean Carpenter, unter anderem bekannt durch einen BBC-Auftritt 2016, der dem Chor zum Durchbruch verhalf, wird schon bei ihrem ersten Auftritt mit einem kraftvollen Applaus begrüßt. Sie sagt, der Chor wolle dem Publikum Liebe geben. Carpenter singt unter anderem „Speak Lord“. Dabei geht sie mit viel Pathos an die Grenzen ihrer Stimme und holt unglaubliche Reserven hervor. Auch sie lässt ihren Körper sprechen, streckt ihre Hand einladend und freundlich in Richtung des Publikums, um sie dann an ihr Herz zu legen. Kurz darauf sind ihre ausgestreckten Arme und auch ihr Gesicht gen Himmel gerichtet. Während des Songs erzählt sie von sich. „Ich habe drei Jahre mit Depressionen gelebt. Ich habe nicht gelacht, ich habe nicht geweint. Zweimal habe ich versucht, mir das Leben zu nehmen.“ Sie beendet den kurzen Exkurs mit einem Appell. „Manchmal sind die Dinge so schwer, dass man diese Welt verlassen möchte. Aber Gott sagt: ,Nein.‘ “

Der Chor gibt auch Gospelsängern aus Bremen eine Chance. Bei mehreren Stücken, unter anderem einem umfangreichen Medley, kommen die „Casa Singers“ von der „Casa de la Musica“ und der Gospelchor des Bremer Doms auf die Bühne und verstärken das beeindruckende Ensemble noch weiter.

Aufgrund der enormen Nachfrage hat das Metropol-Theater „The 100 Voices of Gospel“ am 28. Dezember 2019 wieder im Programm. Der Kartenverkauf läuft bereits.