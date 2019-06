Mitgliederzahl steigt weiter

Bilanz für 2018: Die Handelkrankenkasse wächst

+ HKK-Vorstand Michael Lempe. Foto: HKK/JÖRG SARBACH

Bremen – Der Handelskrankenkasse (HKK) geht‘s gut. In ihrem Geschäftsbericht für das Jahr 2018 weist sie ein Versichertenwachstum von mehr als 8,5 Prozent und einen Finanzüberschuss von 38,7 Millionen Euro aus. Diese Zahlen hat Vorstand Michael Lempe am Freitag in der HKK-Zentrale an der Martinistraße in der Bremer Altstadt bekanntgegeben.