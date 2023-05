Mit Volldampf in die 80er: Daniel Elias Böhm am Boulevardtheater Bremen

Von: Thomas Kuzaj

„Die Fete endet nie“: Schauspieler und Musiker des Boulevardtheaters Bremen posieren in einer Proben-Pause für unsere Zeitung. © Boulevardtheater Bremen

Bremen – Ab in die 80er! Zum Saisonfinale geht das Boulevardtheater Bremen im Tabakquartier (Woltmershausen), die zweite Spielstätte des Weyher Theaters, noch einmal richtig in die Vollen: „Die Fete endet nie“, eine musikalische Komödie aus der Feder von Michael Kuhn und Kenny Friedemann, feiert dort am Freitag, 12. Mai, Premiere (Beginn: 20 Uhr; Karten ab 37 Euro, in den weiteren Vorstellungen ab 33 Euro). Das Stück war ein Riesen-Publikumserfolg in Dresden. In Bremen inszeniert es Marco Linke.

„Dreams are my reality…“ – eng umschlungen tanzen Pärchen, die Beleuchtung ist ausgesucht schummerig. Und Sophie hat sich in Pierre verliebt… die erste große Liebe! Jahrzehnte später treffen die beiden sich wieder, nun als „Chauffeure“ ihrer Kinder, die sie beide zu derselben Party bringen. Und natürlich erinnern sie sich an früher, an die Liebe und die Lieder von einst. Eben: ab in die 80er!

Es spielen Lukas Baeskow, Daniel Elias Böhm, Josefine Heidt, Inga Jamry, Sarah Kluge und Regisseur Marco Linke selbst. Für die Live-Musik sorgen Michael Haupt, Magnus Bodzin, Kevin Kuhlmann und Patrick Kuhlmann. Baeskow und Böhm sind erstmals am Boulevardtheater Bremen zu sehen. Im Interview spricht Böhm über Unvergängliches – nämlich: die Musik der 80er und die erste Liebe.

Denken Sie oft an Ihre erste Liebe? Und wie lange hat sie gehalten?

Immer, wenn ich in der Nähe Berlins bin, denke ich an sie. Wir hatten uns übers Internet kennengelernt – die Internetanfänge mit bis zu 60 Minuten Warten, bis das Modem Dich gütigerweise eingeloggt hat. . . Wir waren 16 und sie kam aus Berlin nach Zittau gefahren, um eine Woche bei mir zu bleiben. Heute unvorstellbar, dass Eltern ihre Tochter zu irgendeinem unbekannten Typen fahren lassen. Wir waren nur ein halbes Jahr zusammen, aber es war so intensiv, dass es mir viel länger vorkam. Der Liebeskummer hielt dann über zwei Jahre an.

Das Stück spielt in den 80ern – was verbinden Sie mit diesem Jahrzehnt?

Ein irres Jahrzehnt! Da ist so viel Musik entstanden. Zum einen im Pop – ich war als Kind großer Michael-Jackson-Fan –, und zum anderen im Bereich Rock und Metal.

Und dann gab es noch die Neue Deutsche Welle – in der Zeit wäre ich gern dabei gewesen. In meiner CD-Sammlung sind einige Platten von Andreas Dorau zu finden.

Viele Hits der 80er – die ja im Stück auch vorkommen – wirken gleichsam unvergänglich. Was haben diese Songs, was andere nicht haben?

Markant ist dieser 80er-Synthesizer-Sound und die Drum Machines. Man kann die Musik sofort einordnen. Die Songs wirken ehrlicher als die allermeisten heute und sind auch nicht so schnell.

Oft höre ich die Leute sagen: „Das war noch Musik.“ Die Lieder unserer Jugend prägen uns stark. Wir verbinden Gerüche und schöne Momente mit der Musik.

Ihr persönlicher Lieblingssong aus den 80ern?

„Sternenhimmel“ von Hubert Kah. Durch „Die Fete endet nie“ höre ich jetzt aber auch sehr, sehr gern „Reality“. Ich spiele den Song auch manchmal in meiner Bowlinganlage in Zittau ab, um zu schauen, was das mit den Gästen macht – plötzlich wird es sehr anheimelnd.

Daniel Elias Böhm spielt zum ersten Mal am Boulevardtheater Bremen im Tabakquartier. © Boulevardtheater HB

Sie stehen zum ersten Mal auf der Bühne des Boulevardtheaters Bremen. Was hat Sie ins Tabakquartier nach Woltmershausen geführt?

Voriges Jahr im Frühling war ich hier, um für das Sommer-Open-Air vorzusprechen. Ich bin gleich ein paar Tage bei Verwandten geblieben, durchs Bremer Umland geradelt und habe mir eine Portion Glück bei den Bremer Stadtmusikanten geholt. . .

Das scheint funktioniert zu haben, zwischen den Jahren bekam ich überraschend den Anruf, dass man mich gern bei der „Fete“ mit dabei hätte.

Was bisher geschah. . . verraten Sie doch noch ein paar Stichworte zu Ihrer Laufbahn.

1986 in Zittau geboren, 2014 Schauspielausbildung an der Theaterakademie Vorpommern beendet. Bis 2018 an der „Jungen WLB“ (Württembergische Landesbühne) in Esslingen. Seit 2019 Inhaber einer Bowlinganlage („b4 Zittau“) und frei als Schauspieler oder mit meinen Bands unterwegs (Rock und Schlager).