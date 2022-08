Mit Technik aus Bremen – Nasa will mit Mission Atermis zum Mond

Von: Johannes Nuß

Mit der unbemannten Nasa-Mission „Artemis“ mit „Orion“ will die Nasa wieder auf den Mond – mit Technik aus Bremen. Doch jetzt gibts Probleme.

Update von Montag, 29. August 2022, 13:41 Uhr: Cape Canaveral/Bremen – Der Start der Atermis Nasa-Mission mit Orion vom Raumfahrtbahnhof Cape Canaveral kann sich verzögern. Wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten, wurden Risse im Tank der Trägerrakete entdeckt. Zur Stunde wird dies von Technikern der Nasa untersucht. Bis jetzt konnten lediglich drei der vier nötigen Tests an den Triebwerken vor dem Start vorgenommen werden. Am vierten wird gerade gearbeitet.

Erstmeldung von Montag, 29. August 2022, 11:25 Uhr: Cape Canaveral/Bremen – Es ist Montag, der 14. August 1972: Nach einem Spaziergang auf der Mondoberfläche kehrt Astronaut Eugene Andrew „Gene“ Cernan zurück zum Spaceshuttle. Mission erledigt, jetzt geht es mit der Apollo zurück zu Erde. Was damals noch nicht völlig klar war: Eugene Andrew „Gene“ Cernan wird für lange Zeit der letzte Mensch auf dem Mond gewesen sein. Heute, 50 Jahre und 14 Tage später, ist es wieder so weit: Nun treibt die US-Weltraumbehörde Nasa mit der „Orion“-Kapsel ihre nächste Mondmission voran. Los geht es heute, Montag, 29. August 2022, (14:33 Uhr MESZ) ab Weltraumbahnhof Cape Canaveral, wenn die Artemis-Mission startet Mit an Bord: Technik aus Bremen, die für den Antrieb der Schwerlastrakete „Space Launch System“ verantwortlich ist.

Die „Orion“-Kapsel soll mithilfe der Schwerlastrakete „Space Launch System“ vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus abheben, dann den Mond umkreisen und rund 40 Tage später wieder im Pazifik landen. Beim Start werden auch Vizepräsidentin Kamala Harris und ihr Ehemann Doug Emhoff in Cape Canaveral erwartet, wie das Weiße Haus mitteilte.

50 Jahre nach der letzten bemannten Mond-Mission will die Nasa wieder zum Erdtrabanten aufbrechen. Zunächst noch unbemannt. Das nächste Ziel soll dann der Mars sein. © Terry Renna/dpa

Zuvor war das Raketensystem auf dem Weltraumbahnhof zweimal umfangreich getestet worden. Beide Male waren verschiedene Probleme aufgetreten. Trotzdem hat die Nasa grünes Licht für die Mission „Artemis“ gegeben, eine Art vorbereitenden Flug.

Wenn der Flug startet, dann verfolgen auch Augen in Bremen und Umzu das ganze Treiben auf dem Weltraumbahnhof in den USA. Denn, die entscheidende Technik zum Antrieb der Schwerlastrakete „Space-Launch-System“ kommt aus Bremen.

Erste Nasa-Mission zum Mond seit 50 Jahren: Mission Artemis mit Orion ist unbemannter Weltraumflug

„„Es geht darum, das ganze Equipment zu testen – die Rakete, die Kapseln, die Antriebsmotoren, alles“, so Ralf Zimmermann, Head of Moon Programmes and Programm Manager for Orion ESM bei Airsbus in Bremen, gegenüber dem Regionalmagazin „buten un binnen“ von Radio Bremen.

Auch aus diesem Grunde erfolgt die heutige Nasa-Mission als unbemannter Weltraumflug. Das zweite von Airbus gebaute Europäische Servicemodul (ESM) für das Orion-Raumschiff war bereits im vergangenen Oktober von Bremen aus in die USA transportiert worden.

Das Modul besteht aus mehr als 20.000 Teilen sowie Komponenten und sorgt für den Antrieb, die Energieversorgung und die Wärmeregulierung. Zudem stellt das Modul bei künftigen Missionen Wasser und Sauerstoff für die Astronauten zur Verfügung, nur dieses Mal halt noch nicht, da die Mission unbemannt sein wird. Es kann zudem Verbrauchsmaterialien transportieren, die die Astronauten zum Überleben benötigen. Das ESM ist unterhalb des Besatzungsmoduls installiert. Beide zusammen bilden das Orion-Raumschiff.

Mission Artemis mit Orion zum Mond: 2025 bemannter Nasa-Flug zum Mond – danach solls zum Mars gehen

Artemis I ist der erste unbemannte Orion-Testflug mit einem europäischen Servicemodul und sollte eigentlich noch im ersten Quartal 2022 starten. Die Verzögerungen bis in den August liegt an diversen Problemen, die in zwei Testläufen zuvor aufgetreten waren. Jetzt aber soll es endlich losgehen.

Mit der Artemis-Mission sollten eigentlich bis 2024 wieder US-Astronauten auf dem Mond landen, erstmals auch eine Frau. Dies ist nun frühestens für 2025 geplant. Vier Astronauten sollen dann mit dem Raumfahrzeug „Orion“ in die Mondumlaufbahn gebracht werden, wo zwei von ihnen dann auf ein Landegefährt umsteigen. Am Mond soll zudem eine Art Raumstation geschaffen werden, auch als Basis für einen bemannten Flug zum Mars – dies allerdings erst in fernerer Zukunft.

Mit Technik aus Bremen zum Mond: Puppen Zohar und Helga an Bord von Mission Artemis mit Orion

An Bord von „Orion“ und „Teilnehmer“ der Mission Artemis sind diesmal unter anderem zwei Puppen: Zohar und Helga. Es handelt sich dabei um ein Projekt mit deutscher und israelischer Beteiligung. Getestet wird, ob eine in Israel entwickelte Schutzweste besonders einen weiblichen Körper effektiv vor gefährlicher Weltraumstrahlung schützen kann.

Für die Artemis-Mission mit Orion hat die Nasa erstmal mehr als 30 Milliarden Dollar veranschlagt. Neben der Nasa und der Europäischen Raumfahrtagentur Esa sind auch noch die Raumfahrtagenturen mehrerer anderer Länder beteiligt. (Mit Material der dpa)