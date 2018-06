Prozess um Disco-Schlägerei: Zeuge belastet 20-jährigen Angeklagten

Bremen - Von Steffen Koller. Drei Männer, drei ganz unterschiedliche Aussagen: Am Montag haben im Prozess um eine Disco-Schlägerei in der Bahnhofsvorstadt sowohl der Hauptangeklagte Rehber T. (20) als auch das vermeintliche Opfer (22) vor dem Bremer Landgericht ausgesagt.

Während Rehber T., dem versuchter Totschlag zur Last gelegt wird, zwar Faustschläge einräumte, konnte sich der 22-Jährige an nichts mehr erinnern. Ein weiterer Zeuge (22) belastete den Angeklagten hingegen schwer.

Es sollte ein ausgelassener Abend unter Freunden werden, am Ende landete ein 22-Jähriger im Krankenhaus. Folgt man der Staatsanwaltschaft, dann trat Rehber T. nach einem Streit am 18. November 2017 einem Diskotheken-Besucher mindestens viermal „mit voller Wucht“ gegen den Kopf und nahm so seinen Tod „billigend in Kauf“. Glaubt man der Version des Angeklagten, dann gab es zwar einen Streit am Eingang zum VIP-Bereich der Disco, auch Schläge räumte der Mann ein – doch von Tritten könne keine Rede sein. „Ich habe niemanden getreten“, hieß es in einer Einlassung. Er kenne das mutmaßliche Opfer „maximal vom Hallo und Tschüss“ und könne sich nicht einmal daran erinnern, den jungen Mann überhaupt in der Disco gesehen zu haben.

Wenig hilfreich gestaltete sich zudem die Aussage des mutmaßlichen Opfers selbst. Da er sich „an nichts“ erinnern könne, war seine Aussage vor Gericht bereits nach gut 20 Minuten wieder beendet. Seine letzte Erinnerung reiche bis zum Betreten der Disco. „Dann bin ich im Krankenhaus aufgewacht. Dazwischen ist ein Cut.“ Aufschlussreicher war für die Kammer da schon die Aussage eines 22-Jährigen. Er sei, so seine Ausführungen, am Abend mit dem mutmaßlichen Opfer im VIP-Bereich gewesen, als Rehber T. und dessen 24-jähriger Onkel Azad T. auch in besagten Bereich wollten. Nach einem Wortgefecht sei es zu Provokationen gekommen. Dann habe Rehber T. das mutmaßliche Opfer geschlagen und beide seien zu Boden gefallen, so der Zeuge. T. konnte sich nach Aussage des Zeugen wieder aufrappeln und trat dann „mit der Sohle einfach aufs Gesicht“. Dabei habe der Angeklagte „richtig ausgeholt“. Erst als er dazwischen gegangen sei, ließ T. von seinem Opfer ab, ergänzte der Zeuge.

Azad T., der wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt ist, wurde von keinem Zeugen wiedererkannt. Seine mutmaßliche Tatbeteiligung blieb am Montag völlig offen. Das mutmaßliche Opfer wurde fünf Tage im Krankenhaus behandelt. Unter anderem stellten Ärzte eine Jochbeinfraktur, eine Gehirnerschütterung, diverse Hämatome im Gesicht und eine Risswunde am Ohr fest.

Der Prozess wird Mittwoch, 27. Juni, fortgesetzt.

