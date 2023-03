Mit schweren Kopfverletzungen: 69-Jährige tot in Wohnung aufgefunden

Von: Steffen Maas

Teilen

Nachdem in Blumenthal eine 69-Jährige tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde, nahm die Polizei Bremen ihren 73-jährigen Ehemann fest. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Am Freitagmorgen wurde in Bremen-Blumenthal eine 69-jährige Frau mit tödlichen Kopfverletzungen in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Polizei nahm ihren Ehemann fest.

Bremen – Eine 69-jährige Frau wurde am Freitagmorgen, 10. März 2023, tot in ihrer Wohnung in Bremen-Blumenthal aufgefunden. Wie die Polizei Bremen mitteilt, wies der Körper der 69-Jährigen dabei schwere Kopfverletzungen auf, die höchstwahrscheinlich zum Tod führten.

69-Jährige mit tödlichen Kopfverletzungen in Bremen: Ehemann festgenommen

Nun ermittelt die Mordkommission, heißt es aus der Pressestelle der Polizei weiter. Dabei gab es nach kurzer Fahndung bereits ein erstes Resultat: Der Ehemann des Opfers wurde am Nachmittag von den Beamten festgenommen. Laut ersten Informationen ist der 73-Jährige dringend tatverdächtig.

Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.