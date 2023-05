Mit Pyrotechnik und Schreckschuss-Pistolen: Erdogan-Fans ziehen mit Autokorsos durch Bremen

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Die Wiederwahl Recep Tayyip Erdogan hat in mehreren deutschen Großstädten für zahlreiche Feiern und Autokorsos gesorgt – auch in Bremen.

Bremen – Den Wahlsieg von Präsident Recep Tayyip Erdogan in der Türkei haben seine Anhänger auch in Bremen öffentlich gefeiert: Mehrere Autokorsos und zahlreiche Feiernde anlässlich der Türkei-Wahl am Sonntag sorgten für viel Arbeit für die Bremer Polizei. Die Feierlichkeiten verliefen laut Polizei zum überwiegenden Teil friedlich, es wurden jedoch eine Vielzahl an Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet sowie Anzeigen nach dem Sprengstoffgesetz gefertigt.

Nach dem Wahlsieg Recep Tayyip Erdogan in der Türkei fuhren hupende Autos durch viele größere Städte. © Christoph Reichwein/dpa

„Sonntagabend bildeten sich in der Stadt mehrere Autokorsos, in der Spitze etwa 50 Fahrzeuge“, so die Polizei in einer Mitteilung. Die Teilnehmenden feierten die türkische Stichwahl. Die Einsatzkräfte stellten viele Verkehrsverstöße fest, wie das Herauslehnen aus dem fahrenden Fahrzeug und herausschwenkende Landesflaggen. Dabei wurde Pyrotechnik abgebrannt.

Mit Pyrotechnik und Schreckschuss-Pistolen: Erdogan-Fans ziehen mit Autokorsos durch Bremen

Auch soll es zu Schüssen mit Schreckschusspistolen aus den Autos heraus gekommen sein. Zusätzlich befanden sich auf den Straßen und Gehwegen bis zu 300 Feiernde. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und den daraus resultierenden Gefahren für Feiernde auf und neben der Straße wurde der Breitenweg zeitweise voll gesperrt. Danach löste sich die Feier langsam auf.

„Es kam zu keinen bekannten Auseinandersetzungen, die Stimmung war überwiegend feierlich“, schreibt die Polizei. Trotzdem berechtige die Freude über ein Ereignis zu keinem Zeitpunkt die Missachtung der Verkehrsregeln. Die Gewährleistung der Sicherheit, gerade auch im Straßenverkehr, habe bei allen Gründen zum Feiern höchste Priorität.