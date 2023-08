„Mit Herzblut und Leidenschaft“: 600 Aussteller auf der Bremer „Hanse-Life“

Verbrauchermesse

Ran an die Buletten! Auf der „Grillgut" im Rahmen der „Hanse-Life" geht es am 9. und 10. September um die Feinheiten der Grillkunst.

Bremen – Grillen und Hochzeit feiern, Handarbeitskunst und Bingo-Spaß, E-Mobilität und erneuerbare Energien – wo fließt all dies und mehr auf wundersame Weise zusammen und wirkt dennoch wie aus einem Guss? Richtig, auf der Bremer Messe „Hanse-Life“. Der Sommer klingt aus, die Hallen und das Freigelände auf der Bürgerweide füllen sich – die größte Verbrauchermesse des Nordwestens dauert in diesem Jahr von Mittwoch bis Sonntag, 6. bis 10. September.

Stand jetzt sind insgesamt 616 Aussteller mit von der Partie, so „Hanse-Life“-Sprecherin Christina Witte auf Nachfrage. 350 bei der „Hanse-Life“, 91 bei der „Invita“, 42 bei der „Kreativzeit“, 46 bei der „Grillgut“ und 87 bei der „Trauzeit“ – denn diese vier Extra-Messen verteilen sich wieder über die „Hanse-Life“-Tage.

An den ersten beiden Messetagen (sprich: 6. und 7. September) macht die „Invita“ in Halle 6 „Lust auf ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben im Alter“, so die Organisatoren. Aussteller aus nah und fern zeigen Neuentwicklungen beispielsweise zu den Themen Mobilität und Medien. Hinzu kommt ein Vortragsprogramm. Vom 8. bis zum 10. September kommen auf der „Kreativzeit“ in Halle 3 all jene auf ihre Kosten, die für gerne basteln, handarbeiten und werkeln. Es ist das Comeback der „Kreativzeit“, die es im vorigen Jahr noch nicht wieder gegeben hatte. „Die Sonderausstellung ist noch nicht ganz so groß wie früher”, so Projektleiter Ingo Kleemeyer. „Aber die Aussteller sind alle mit Herzblut und Leidenschaft bei der Sache.”

Küchenmeisterin, Ernährungsberaterin, Autorin: Barbara Stadler aus Martfeld bringt den kulinarischen Kick auf die Bremer „Hanse-Life". Sie wird auf der Messe ein veganes Essen zubereiten.

Modenschauen und Workshops in den Bremer Messehallen

Am Messe-Wochenende (9. und 10. September) finden Heiratswillige auf der „Trauzeit“ in Halle 6 dann „alles, was das klopfende Herz begehrt – inklusive Modenschauen und Workshops“, wie es heißt. Produkte und Dienstleistungen, Papeterie und Styling-Experten, Mode und Schmuck – alles dabei. Ebenfalls am 9. und 10. September trifft sich die Grill-Szene des Nordens auf der Bürgerweide in Bremen. Auf der Messe „Grillgut“ stehen köstliche BBQ-Gerichte und außergewöhnliches Streetfood im Mittelpunkt. Zudem wird die mittlerweile sechste Bremer Landesgrillmeisterschaft ausgetragen. Wichtig ist natürlich auch Bewegung – und zu diesem Thema hat sich das Team um Ingo Kleemeyer und Kerstin Renken (Bereichsleiterin Publikumsmessen bei der Bremer Gesellschaft M3B) etwas Neues einfallen lassen. „In der großen Halle 7 gibt es erstmalig einen eigenen Themenbereich ,Fun & Action‘, wo sich von Freitag bis Sonntag alles um (Fun-)Sport und Outdoor-Aktivitäten dreht“, so Kleemeyer.

Es wirkt ein bisschen wie früher bei der Bremer „Passion“-Messe. „Hier kommen kleine und große Sportfans und Adrenalinjunkies auf Hochtouren – zum Beispiel beim Surfen, Stand-up-Paddling, Kanufahren, Skaten, BMX oder Scooterfahren“, heißt es etwa in einer Vorschau. Und: „Außerdem gibt es jede Menge Fahrräder und E-Bikes zu sehen.“ Alles, was rollt oder fährt, könne „gleich vor Ort auf einer Teststrecke“ ausprobiert werden. Nun, auf die Mischung kommt es an – das gilt für das Gesamtgebilde „Hanse-Life“. Die Organisatoren wollen Bremer und Butenbremer unterschiedlichster Generationen ansprechen. Da muss die Mixtur aus Gewohntem und neuen (An-)Reizen möglichst ausgewogen sein. „Wer seit Jahren die Stadtbibliothek, den Stand der Kochblume oder seinen Lieblingskäsemann aus der Schweiz ansteuert, kann das auch in diesem Jahr tun“, betonen die Messe-Macher. Dazwischen öffne sich Raum für Neuentdeckungen – manchmal auch im Kleinen. Ein Beispiel dafür seien Produkte wie der Schlüssel-Organizer „Keykeeper”, der Schluss mache „mit Geklimper und abgeschrabbelten Innentaschen“. Und vielleicht liegt ja auch darin der Schlüssel zum Messe-Erfolg.

Die „Hanse-Life“ (6. bis 10. September) öffnet jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr, am Freitag („Happy Friday“) bis 20 Uhr. Tageskarte für Erwachsene: zehn Euro. „Feierabendkarte“ (ab 15 Uhr): sechs Euro. Familienpreis (zwei Erwachsene mit ihren Kindern unter 18 Jahren: 26 Euro. Die Preise gelten bei Online-Buchungen unter dieser Adresse – Kartenkauf vor Ort mit jeweils zwei Euro Aufschlag.