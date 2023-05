Mit gemieteten Luxus-Karossen: Junge Männer liefern sich illegale Autorennen in Bremen

Von: Fabian Raddatz

Lamborghini, Porsche, Ferrari: Am Pfingstwochenende kam es offenbar zu mehrere illegalen Autorennen in Bremen. Bei einem fuhr ein Ferrari in den Gegenverkehr.

Bremen – Nach mehreren Autorennen in Bremen sucht die Polizei nach Zeugen. So lieferten sich zunächst am Samstagabend, 27. Mai 2023, ein roter Ferrari und ein dunkler Jeep ein Rennen in Bremen-Hemelingen. Zeugen hatten die aufheulenden Motoren bemerkt. Beide Fahrzeuge sollen mit sehr hoher Geschwindigkeit auf der Malerstraße unterwegs gewesen sein.

In Bremen fanden über die Pfingsttage mehrere illegale Autorennen statt. © Frank Rumpenhorst/dpa

Dabei soll der 59 Jahre alte Ferrari-Fahrer die Kontrolle über sein Luxusauto verloren haben und über eine erhöhte Rasenfläche in den Gegenverkehr geschlittert sein. Hier krachte er in einen entgegenkommenden Saab. „Die 56 Jahre alte Saab-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Der 59-Jährige blieb unverletzt. Der Jeep-Fahrer flüchtete mit hohem Tempo von der Unfallstelle in Richtung Stresemannstraße. Zur Unfallzeit herrschte im Kreuzungsbereich ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, dazu waren viele Fußgänger unterwegs. Nur durch Zufall seien keine weiteren Personen verletzt worden, so die Polizei.

Lamborghini, Porsche, Ferrari: Polizei stoppt illegale Autorennen in Bremen

Auch in der Überseestadt beobachtete die Polizei am frühen Montagmorgen ein verbotenes Autorennen und stoppte sechs hochmotorisierte Sportwagen. Mehrere Anwohner hatten sich den frühen Morgenstunden über Ruhestörungen durch laute Motorengeräusche und rasante Fahrmanöver in im Bereich des Kommodore-Johnson-Boulevards beschwert.

Ein weiterer Zeuge gab an, dass sich soeben ein Lamborghini, ein Porsche, ein Audi und ein Ferrari für ein Autorennen positioniert hätten. Alarmierte Einsatzkräfte stellten daraufhin im Bereich der Eduard-Suling-Straße ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen fest. Dabei lieferten sich gerade ein weißer Porsche und ein gelber Lamborghini ein Rennen.

Junge Männer liefern sich in gemieteten Luxuswagen Rennen: 20-Jähriger festgenommen

Sie fuhren mit hohem Tempo und versuchten, sich gegenseitig zu überholen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnten insgesamt elf Personen mit sechs hochmotorisierten Luxusautos überprüft und kontrolliert werden. Bei den Fahrzeugen handelte es sich ausschließlich um Mietwagen.

Dem 19-jährigen Porsche-Fahrer und dem 22 Jahre alten Fahrer des Lamborghinis konnten konkrete Tatbeteiligungen zugeordnet werden. Ein 20-Jähriger wurde dabei beobachtet, wie er das verbotene Autorennen von außen filmte. Das Smartphone wurde als Beweismittel beschlagnahmt. Zusätzlich bestand gegen ihn ein Haftbefehl. Er wurde daraufhin festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen wegen beider verbotenen Rennen dauern an. Zeugenhinweise zu den Fällen nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen jederzeit unter 0421 362-14850 entgegen.