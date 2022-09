Mit der Queen auf dem Bremer Marktplatz

Von: Thomas Kuzaj

Ein steife Bremer Brise erfasst den „Union Jack“ am Rathaus, während Bürgermeister Hans Koschnick der Queen den Bremer Marktplatz zeigt. Hinter der Absperrung: Schaulustige. © Klaus Hönke, Fotoarchiv SKB-Bremen

Bremen – Allerlei Geschichten ranken sich um den zweitägigen Besuch von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip im Mai 1978 in Bremen und Bremerhaven. Jetzt, nach dem Tod der Queen, erinnert man sich einmal mehr an diese Geschichten. Zum Beispiel an die mit der Gangway: Die königliche Yacht „Britannia“ hatte an der Columbuskaje in Bremerhaven festgemacht.

Und ausgerechnet in diesem Augenblick erreichte die Weser ihren höchsten Pegelstand! Ein Umstand, der bei den Vorbereitungen des Besuchs wohl irgendwie untergegangen war. Wochenlang waren kleinste Details bedacht worden – etwa das mit dem leeren Wasserglas, das stets bereitstehen sollte, damit die Queen ihr geschätztes „Malvern Water“ trinken konnte.

Aber das Weserwasser, das hatte man eben nicht so im Blick gehabt. Durch den hohen Pegelstand in Bremerhaven lag die Gangway so steil, dass die Monarchin auf ihr ins Rutschen kam. Doch die Queen hat es ausgehalten, wie so vieles, und ließ sich nichts anmerken. Allerdings zerschliss sie beim Festhalten am Geländer ihre weißen Seidenhandschuhe. Ihr Lächeln hingegen hielt.

Mit der „Britannia“ nach Bremen

„Sie hatte eben die Erfahrung aus 25 Jahren protokollarischen Auftretens“, so hat es Peter Reischauer einmal formuliert, der unter drei Bürgermeistern – Hans Koschnick, Klaus Wedemeier, Henning Scherf (alle SPD) – für das Protokoll im Rathaus zuständig war, bevor er 2003 in den Ruhestand ging.

Doch zurück ins Jahr 1978. Von Bremerhaven fuhr die Queen mit der „Britannia“ weiter nach Bremen, wo sie am Wendebecken des Überseehafens anlegte. Von dort wurden Elizabeth II. und ihr Gemahl in einem Beiboot zum Martinianleger gerudert. Hinter Absperrgittern warteten Schaulustige auf das königliche Paar, auf dem Marktplatz war es ebenso – bei strahlendem Sonnenschein übrigens, nicht etwa bei britisch-bremischem Nieselregen. Tausende waren gekommen, um die Queen zu sehen, um ihr zuzuwinken. Drei Stunden zeigte Sozialdemokrat Koschnick der Besucherin Bremer Sehenswürdigkeiten. Die Queen in Grün, der Rote an ihrer Seite in Dunkelblau, Prinz Philip in Grau; die Autogramme der Queen und ihres Gatten am Ende im Goldenen Buch.

Bovenschulte: „Wir verneigen uns“

Sprung in die Gegenwart – und wir bleiben im Bremer Rathaus. Auch hier hat die Nachricht vom Tod der Monarchin für Momente des Innehaltens gesorgt. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) erklärte: „Mit tiefem Bedauern habe ich den Tod der britischen Königin Elizabeth II. vernommen. Ihre langjährige Regentschaft und ihr weltweites Engagement sind beispiellos. Ihr Lebenswerk verdient höchste Anerkennung.“ Und, so Bovenschulte weiter: „Wir verneigen uns vor der Lebensleistung einer beeindruckenden Frau, die mit großer Würde ihr Amt bis ins hohe Alter ausgeführt hat. Nicht nur in Großbritannien, weltweit – und eben auch in Bremen – war die Regentin überaus beliebt. Gerne erinnern wir uns an ihren hochumjubelten Besuch in Bremen und Bremerhaven im Jahr 1978.“

Bremer und Briten hätten eine besondere Beziehung: „Dass in Bremen die Gräuel der NS-Diktatur beendet wurden, haben wir ganz wesentlich den Briten zu verdanken, die Bremen im April 1945 vom NS-Regime befreit und den Zweiten Weltkrieg hier beendet haben. Diese historische Leistung wird für immer unvergessen bleiben“, so Bovenschulte.

Zu ihrem 70. Thronjubiläum hat Elizabeth II. unter dem Motto „The Queen’s Green Canopy“ („Das grüne Baumkronendach der Queen“) im Juni im Bremer Bürgerpark einen Baum pflanzen lassen. Die Stiel-Eiche erinnert an eine Frau, die über Jahrzehnte konstant für Verlässlichkeit stand.