Mit dem Auto zur Oma: FDP-Chef Christian Linder macht Wahlkampf in Bremen

Von: Thomas Kuzaj

Christian Lindner beim Wahlkampf in Bremen. © Kuzaj

Bremen – Von Chinas Regierung kurzfristig ausgeladen, auf dem Bremer Marktplatz hingegen bei Sonnenschein und mit Applaus empfangen: Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner hat seine Bremer Parteifreunde am Montagabend im Bürgerschaftswahlkampf unterstützt – oder, wie er selbst es formulierte: „Ich bin hier als Ihr objektiver Wahlberater.“

Kleiner Scherz, ganz klar, denn natürlich hatte der „Berater“ nur eine Botschaft parat: FDP wählen, was soll er auch sonst sagen. Lindner sprach eine gute Dreiviertelstunde, er redete frei und pendelte zwischen Weltpolitik, Bundespolitik und Bremer Politik.

Zwischenrufe wirkten dabei wie ein zusätzlicher Energie-Boost auf den ohnehin sehr präsenten Redner. Sie treiben ihn an. Er versteht es, die Vorlagen in seinem Sinne zu nutzen. Als ihm Greenpeace-Plakate entgegengehalten werden und ein paar Pfiffe zu hören sind, ruft Lindner: „Ich habe Greenpeace oder so‘n paar Pfeifen lieber als die Klimakleber.“ Polizisten hätten doch Wichtigeres zu tun als Klimakleber loszulösen – bei dem Thema verstehe er die „Zurückhaltung von Herrn Bovenschulte“ nicht, so Lindner.

„Warum macht Bremen Politik gegen das Auto?“

Und schnell kommt er beim Thema Verkehrspolitik an – und kostet es aus: „Ich habe mir sagen lassen, es gibt noch Leute, die brauchen das Auto. Manche fahren sogar gerne Auto. Bremen ist wirtschaftlich teilweise abhängig vom Auto. Warum – in Gottes Namen – gibt es dann in Bremen eine Regierung, die eine Politik gegen das Auto macht?“ Gebraucht werde eine „Mobilitätsfreiheit“: „An einem Tag nehme ich die Öffentlichen, am nächsten Tag muss ich zu Ikea oder die Oma besuchen, da nehme ich das Auto. Die Bedürfnisse wechseln von Tag zu Tag, von Mensch zu Mensch.“

Und wieder hat jemand das Bedürfnis, etwas dazwischenzurufen: „Das Wirtschaftswachstum ist zu Ende!“ Mit sichtlicher Freude nimmt Lindner den Ball auf. „Wenn das so wäre“, ruft er von der Bühne vor dem Haus der Bürgerschaft, „dann wäre es eine sozial ganz schlechte Nachricht.“ Denn Arbeitslose und Flüchtlinge zum Beispiel – die seien doch angewiesen auf wirtschaftliches Wachstum, so Lindner.

Lindner: Sorgen wegen der Schuldenbremse

Und einmal mehr kommt er auf Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) zu sprechen, streift dessen mit Blick auf den Flüchtlingsgipfel am Mittwoch geäußerte Forderung nach mehr Geld vom Bund und findet ganz grundsätzlich, „Herrn Bovenschultes“ Antwort auf drängende Fragen sei „immer dieselbe: Steuererhöhung oder höhere Schulden.“ Lindner: „Ich bin in großer Sorge um den Bestand der Schuldenbremse.“

Am Ende kommt er noch einmal auf China zurück, um darüber einen Bogen nach Bremen zu schlagen. Ja, schade, China habe ihm aus terminlichen Gründen abgesagt, er hätte ja Zeit gehabt. . . Und dann kommt Lindner plötzlich auf die Wahlbeteiligung, die zur Bürgerschaftswahl 2019 bei nur 64 Prozent gelegen habe. Lindner: „Es gibt Menschen auf der Welt, die würden gern bei einer freien, gleichen und geheimen Wahl entscheiden.“ Nein, China erwähnt er nicht explizit. Er meint es aber.