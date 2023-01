Missbrauch von Kindern: Bremer Ermittler an der Belastungsgrenze

Von: Fabian Pieper

Teilen

Eine Ermittlerin sichtet Dateien, die Missbrauch zeigen. © Arne Dedert/dpa

Die Zahl der Hinweise zu Darstellungen von Missbrauch von Kindern steigt. Ermittler aus Bremen kommen mit der Arbeit kaum hinterher.

Bremen – Es ist wohl eines der am meisten geächteten Verbrechen in unserer Gesellschaft – und wird dennoch immer häufiger zum Thema. Denn die Fallzahlen, die mit Kinderpornografie in Zusammenhang stehen, sind in den vergangenen Jahren rasant angestiegen. So sehr sogar, dass Ermittler in Bremen mit dem Pensum der Ermittlungen nicht mehr hinterherkommen.

Das stellte sich am Mittwoch in der Bremer Innendeputation heraus. Der Grund für den massiven Anstieg der Fallzahlen ist demnach allerdings nicht unbedingt eine steigende Anzahl an Missbräuchen, sondern vor allem die systematische Durchsuchung von Internet-Providern aus den Vereinigten Staaten, die das Netz nach Kinderpornografie durchforsten. Noch vor wenigen Wochen war Ermittlern ein Schlag gegen einen Kinderporno-Ring im Darknet mit Hunderttausenden Nutzern gelungen. Entsprechend steige die Anzahl der Hinweise darauf – auch bei der Bremer Polizei.

Kinderpornografie: Zehnmal so viele Hinweise bei der Bremer Polizei als noch vor fünf Jahren

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) präsentierte genaue Zahlen: So stieg zwischen 2018 und 2022 die Anzahl an Hinweisen durch das Bundeskriminalamt von 49 auf mehr als 500 – das Zehnfache. Für die Aufarbeitung fehle derzeit das Personal, allerdings sollen 17 weitere Stellen geschaffen werden. „Unser Ziel ist es, in wenigen Wochen und Monaten dann auf eine Anzahl von über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kommen“, so Mäurer. Auch die Technik soll modernisiert und die Ermittler mit finanziellen Anreizen für die mitunter belastende Arbeit entschädigt werden.

Die CDU fordert schnelle Maßnahmen, um die Ermittlungen gegen Sexualdelikte beschleunigen zu können. „Wir haben ja als CDU-Fraktion im letzten und vorletzten Jahr schon Anträge dazu gestellt, wo wir gesagt haben, wir müssen mehr in Technik investieren, künstliche Intelligenz, und mehr Personal“, erklärte der innenpolitische Sprecher Marco Lübke.

Personalmangel: 21.000 unbearbeitete Fälle im Jahr 2022 bei der Polizei Bremen

Und Kinderpornografie ist nicht der einzige Straftatbestand, der sich auf den Tischen der Bremer Ermittler stapelt. Denn in Mäurers Bericht wurde auch deutlich, dass im vergangenen Jahr etwa 21.000 Fälle auf ihre Bearbeitung warteten. 2021 waren es bereits rund 17.000. Anstatt Fälle abzubauen, hätten sie sich aufgrund des Fachkräftemangels sowie wegen des hohen Krankenstands bei der Polizei weiter angehäuft.

Durch eine Umverteilung von Personal aus anderen Abteilungen möchte die Bremer Polizei der Flut an unbearbeiteten Fällen nun Herr werden.