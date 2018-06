In Bremen findet am Sonnabend, 30. Juni, das Finale zur Wahl von „Miss Deutschland“ und „Mister Deutschland“ statt.

Beginn ist um 20 Uhr im Himmelssaal des Radisson Blu Hotels (Böttcherstraße/Wachtstraße). Veranstalter ist die „Miss Germany Organisation“. Die 30 Anwärter auf die Titel sind bereits in der Hansestadt eingetroffen.

Am Donnerstag nahmen sie am „Gruseligen Stadtrundgang“ teil. Anschließend stand für die Frauen eine Kleiderprobe an.