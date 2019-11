Mindestens zwei Meter für Radstreifen in Bremen

Mehr Platz für Fahrräder will die rot-grün-rote Koalition (auf grüne Initiative) durch die Umwidmung von Autospuren zu Fahrradwegen schaffen – im Gespräch ist dafür auch die Friedrich-Ebert-Straße in der Neustadt. Foto: KUZAJ

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Mehr Platz für Fahrräder, weniger Platz für Autos: Überall in Bremen will die rot-grün-rote Koalition auf Initiative der Grünen „geschützte Radstreifen“ (Fachwort: „Protected Bike Lanes“) einrichten.

Bremen - Einen entsprechenden Antrag (Drucksache 20/86 S) haben die drei Fraktionen jetzt in die Stadtbürgerschaft eingebracht. Darin wird der Senat aufgefordert, „im gesamten Stadtgebiet“ geeignete Strecken für die Umwandlung ausfindig zu machen.

Was wären „geeignete Strecken“ für die „geschützten Radstreifen“? Die Grünen haben da bereits Ideen. Die Martinistraße in der Innenstadt etwa wird genannt – im Zuge der geplanten autofreien City soll sie ja ohnehin „zurückgebaut“ werden, wie es immer heißt.

„Im weiteren Innenstadtbereich sind beispielsweise die Parkallee zwischen ,Stern‘ und Uni oder auch die Friedrich-Ebert-Straße (Neustadt, d. Red.) dafür vorstellbar. Aber gerade auch in den äußeren Stadtteilen gibt es viele Strecken, die für den motorisierten Verkehr deutlich überdimensioniert sind“, so Ralph Saxe, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen.

Unter Beteiligung der Beiräte, so die Vorstellung, sollen die Strecken benannt werden, die für eine Umwandlung infrage kommen. Das birgt durchaus Konfliktpotenzial, denn für den motorisierten Verkehr werden die Straßen dann enger. Auch Parkplätze dürften wegfallen.

Die „Protected Bike Lanes“ sollen durch Poller, Baken und Blumenkübel vom restlichen Verkehr getrennt werden. „Radfahren ist in einer Großstadt wie Bremen auf manchen Straßen kein Spaß. Immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen, in denen Radfahrer zu eng überholt oder gar geschnitten werden“, so ein Grünen-Sprecher. Die „geschützten Radstreifen“ seien hier die ideale Lösung. „Breite, abgegrenzte Radwege auf der Fahrbahn schützen die schwächeren Verkehrsteilnehmer. Die Sicherheit ist ein entscheidender Punkt, um den Anteil des klimafreundlichen Radverkehrs zu erhöhen“, glaubt Saxe. Und fährt fort: „Wer nicht ständig Angst vor unachtsamen Auto- oder Lkw-Fahrern haben muss, nutzt öfter das Fahrrad. Um mehr Menschen zum umweltfreundlichen Umsatteln zu bewegen, ist mehr Komfort nötig.“

Dazu gibt es aus Sicht der Grünen auch bestimmte Mindestanforderungen. So sollen die „geschützten Radstreifen“ mindestens zwei Meter breit sein, lieber sogar noch breiter. Warum? Saxe: „Damit Radler sich auch risikolos überholen können.“

Im Bürgerschaftsantrag erklären die drei Fraktionen: „Eine zunehmende Einrichtung solcher Angebote ist gut geeignet, Staus für den motorisierten Individualverkehr zu vermeiden, weil sie den Autoanteil durch attraktive Angebote spürbar zu verringern hilft. ,Protected Bike Lanes‘ können auf der gleichen Fläche mehr Menschen befördern als Autospuren.“

Vertreter der Fahrrad-Lobby haben wiederholt mehr Platz für den Fahrradverkehr auf Bremens Straßen gefordert. Auf vielen Radwegen – etwa auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke oder an der Parkallee – komme es wieder und wieder zu Unfällen unter Radlern, weil es zu wenig Platz für Radfahrer gebe.

Kritik an den Plänen für die „geschützten Radwege“ kam unter anderem von der Handelskammer. Hier sorgt man sich beispielsweise um die Zahl der Parkplätze und um die Erreichbarkeit der Innenstadt. In einer der nächsten Sitzungen debattiert die Bürgerschaft über den rot-grün-roten Antrag.

Ein Kommentar von Thomas Kuzaj

Man fasst sich zuweilen – oder besser: immer öfter – an den Kopf, wofür Geld da ist. Neulich erst die überraschenden 46 Millionen Euro für einen Nachbau der „Seuten Deern“ vom Bund. Kaum hat man sich von dieser Nachricht erholt, kommt die rot-grün-rote Bremer Koalition mal wieder mit einem Knüller raus: Auf Bremer Hauptverkehrsstraßen sollen „geschützte Radstreifen“ („Protected Bike Lanes“) eingerichtet werden. Poller, Baken und Blumenkübel trennen die von Auto- zu Fahrradspuren umgewidmeten Streifen vom restlichen Verkehr. Es wird also Geld kosten, mehr Platz für Radfahrer (und weniger für Autofahrer) zu schaffen.

Das eine wie das andere wirft die Frage auf, wieso dafür Geld da ist, wenn es doch an anderer Stelle so viel dringender gebraucht wird. Raumnot und baulicher Verfall etwa machen etlichen Schulen große Probleme. Auf einen überraschenden Geldsegen aus Berlin oder rot-grün-rote Initiativen können Schüler, Eltern und Lehrer aber lange warten.

Dafür dürfen Schüler und Lehrer in Zukunft auf „geschützten Radstreifen“ in ihre maroden Schulen fahren. Die Initiative zu dieser wiederholten Bremer Fahrrad-Bevorzugung geht auf die Grünen zurück, von denen man bisweilen meinen könnte, sie haben bei der Bürgerschaftswahl die absolute Mehrheit geholt – und nicht bloß 17,4 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Verkehrswende, Klimaschutz – das sind die Stichworte, die im Zusammenhang mit den „geschützten Radstreifen“ fallen. Nun werden beispielsweise die Pendler aus dem Umland auch in Zukunft kaum mehrheitlich mit dem Rad nach Bremen fahren. Ein besserer öffentlicher Nahverkehr mit gepflegten Bahnen und Bussen, zuverlässigen Abfahrts- und geringeren Taktzeiten – das wären Argumente zum Umsteigen, Schritte zu einer Verkehrswende. Ja, ein besserer Nahverkehr kostet auch Geld, viel Geld. Das ist natürlich – wie bei den Schulen – nicht da. Dann doch lieber Symbolpolitik, neue Poller und Fahrrad-Bevorzugung! Wie gesagt: immer öfter fasst man sich an den Kopf.