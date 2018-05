Bürgerpark-Tombola: Millionengrenze überschritten

In 96 Tagen 526.300 Lose verkauft

Tombola-Chef Dietmar Hoppe ist mit dem Ergebnis zufrieden.

Bremen - Von Jörg Esser. Die Bürgerpark-Tombola bleibt in der Erfolgsspur. In diesem Jahr verkaufte das Team um Tombola-Chef Dietmar Hoppe seit 7. Februar bis Sonntagabend an 96 Tagen 526 300 Lose, womit ein Umsatz von 1,0526 Millionen Euro erzielt wurde.