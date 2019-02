Banden-Diebstahl in Bremerhaven: Täter stehlen medizinisches Gerät aus Klinikum

Oft abends oder nachts huschen die Täter unbemerkt durch Klinikflure, brechen Türen auf und schaffen hochwertige medizinische Geräte weg - ein bundesweites Phänomen, das große Schäden hinterlässt.

Bremerhaven - Diebstähle von medizinischem Gerät aus Kliniken sind ein bundesweites Problem. Seit 2015 ist es bundesweit zu einer Vielzahl solcher Diebstähle mit einem Gesamtschaden von mindestens 25 Millionen Euro gekommen, teilte die Polizei nach einer erneuten Tat am Klinikum Bremerhaven mit.

Dort drangen Unbekannte am vergangenen Wochenende in Behandlungsräume ein und stahlen medizinische Geräte im Wert von mehreren hunderttausend Euro. Am Wochenende davor waren Kliniken in Hannover und Bielefeld von solchen Diebstählen betroffen.

Diebstahl: Polizei hat international agierende Täter in Verdacht

Nach Erkenntnis der Landeskriminalämter und des BKA stecken hinter den Taten international agierende Täter, die durch das ganze Bundesgebiet und das europäische Ausland reisen. Sowohl die Fallzahlen als auch die Schäden steigen seit 2015 kontinuierlich.

Begehrt sind vorrangig Geräte aus der Inneren Medizin, insbesondere hochwertige Endoskope und Koloskope. Ältere Geräte lassen die Täter stehen. Die gestohlenen Apparate gelangen über Zwischenhändler wieder bei Anbietern in Europa und Deutschland, die sie weiterverkaufen. Bei einem Prozess in Trier im vergangenen Jahr hatten die verurteilten Täter die Geräte nach Südamerika gebracht.

Teils schwangere Frauen als Diebe eingesetzt

Bei den Tätern handelt es sich laut Polizei um Gruppen, die arbeitsteilig vorgehen und zu denen auch teils schwangere Frauen gehören. Zuvor werden die Krankenhäuser ausgekundschaftet, solche in Stadtrandlage werden eher an Wochenenden, die in belebten Innenstädten unter der Woche angegangen, die Taten erfolgen abends oder nachts.

Teils werden Notausgänge oder Türen manipuliert oder aufgebrochen, oft ist die Beute aber praktisch nicht gesichert. In Rucksäcken, Kisten, Reisetaschen und Koffern werden die Geräte weggeschafft und in Pkw verladen. Beim Diebstahl von 40 Endoskopen im Wert von mehr als einer Million Euro in Hannover waren die Täter wohl als Handwerker verkleidet.

Die Polizei rät Kliniken dringend, mehr in die Überwachung und Sicherung ihrer Gebäude und insbesondere von hochwertigem Gerät zu investieren. dpa

Stichwort: Das Klinikum Bremerhaven

Das Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide verfügt über 723 Betten, 14 Kliniken, zwei Institute, ein Medizinischen Versorgungszentrum und ein mit externen Kardiologen betriebenes Herzkatheterlabor. Pro Jahr werden dort etwa 26.000 Patienten stationär behandelt.

Außerdem versorgen die Ärzte und Pfleger circa 25.000 Menschen ambulant und kümmern sich um 37.000 Notfälle. Mit rund 1.900 Beschäftigten ist es nicht nur das größte Krankenhaus der Unterweserregion, sondern auch einer der größten Ausbildungsbetriebe in Bremerhaven.