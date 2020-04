1,5 Millionen Euro Soforthilfe

Bremen unterstützt Unternehmen / Zahl der Corona-Toten steigt auf sechs

Bremen – Das Corona-Virus hat in Bremen ein weiteres Todesopfer gefordert. Es handelt sich laut Gesundheitsressort um einen 92-Jährigen mit Vorerkrankungen. Damit sind bislang sechs Menschen an den Folgen des Virus' gestorben, davon einer auf Kreta. Nach weiteren Angaben ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land Bremen auf 330 gestiegen (Stand Dienstagnachmittag), davon 22 in Bremerhaven. 93 Infizierte sind bislang genesen. Sieben stationär behandelte Patienten geht es den Angaben nach schlecht.