Galopprennbahn: Bremen kauft Golf-Range aus langfristigem Vertrag heraus

1.000 neue Wohnungen für die Vahr

+ © Gnuschke

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Damit ist das Ende der Galopprennbahn in der Vahr wohl besiegelt: Bremen hat jetzt das letzte Handicap auf dem Weg zu einer neuen Großraumsiedlung auf dem bisherigen Grün in der Vahr beseitigt – die Golf-Range. Mit 3,89 Millionen Euro lassen sich die Golfer aus ihrem bis 2034 laufenden Pachtvertrag herauskaufen. Dafür räumt die Golf-Range-Gesellschaft bereits bis zum Jahr 2020 das Areal, das sich in der Mitte der Galopprennbahn befindet.