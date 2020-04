Milliardenpaket für Corona-Folgen

Bremen - Von Jörg Esser. Das Land Bremen will sich mit einem Hilfspaket von 1,2 Milliarden Euro gegen die Folgen der Corona-Krise wappnen und die Grundlagen schaffen, dass es nach der Krise in den Städten Bremern und Bremerhaven wieder aufwärts geht. Das sagte am Dienstag Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Der Senat beschloss die Vorlage für einen sogenannten Bremen-Fonds, der sich komplett über Kredite finanziert und nun die Bürgerschaft passieren muss. Der Kredit soll ab 2024 innerhalb von 30 Jahren getilgt werden. „Das ist enormer Betrag“, ergänzte Bovenschulte. „Außergewöhnliche Herausforderungen verlangen außergewöhnliche Antworten.“

Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) ergänzte: „Die Schuldenbremse wird in Bremen nicht ausgesetzt. Wir nutzen die Regeln.“ Und die erlaubten Kreditaufnahmen in außergewöhnlichen Notsituationen, die sich den Mitteln eines Landes verschließt. Die 1,2 Milliarden Euro sei „kein Pappenstiel, aber auch kein Nebenhaushalt“. Das Geld müsse zurückgezahlt werden. Zumindest verursache die Kredittaufnahme kaum Zinskosten, weil die Zinsen eben so niedrig sind. „Knapp an der Null“, sagte Strehl auf Nachfrage. Die Tilgung allerdings werde als Haushaltsposten auftauchen: „Noch für Generationen nach uns ist die Position im Etat verankert.“

Das Paket sieht ein ganzes Bündel von Maßnahmen in vier Kategorien vor und stellt Mittel unter anderem für die gestiegenen Sozialleistungen sowie Firmen zur Verfügung. Auch eine öffentliche Beteiligung an privaten Unternehmen soll möglich sein. „Wir wollen die Folgen der Pandemie mit zukunftsgerichteten Maßnahmen bewältigen“, sagte Bovenschulte. Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) sagte: „Wir haben keine leichtfertigen Beschlüsse gefasst.“ Es gehe auch weiterhin um ökologische und soziale Gerechtigkeit. Zudem müsse sich auch der Bremen-Fonds „an den drängenden Anforderungen des Klimaschutzes messen lassen“. So hat der Senat auch beschlossen, die Defizite der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) aufzufangen. Die BSAG beklagt derzeit täglich Umsatzverluste von 150 000 Euro.

Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) sagte: „Wir müssen als Land wettbewerbsfähig bleiben und dürfen nicht zurückfallen.“ Vogt sieht auch den Bund in der Pflicht zu helfen – unter anderem, um „Branchen ohne aufholende Entwicklung“ zu retten. Dazu zählen Eventveranstalter, Gastronomen, Schausteller und eben die Hoteliers. Vogt: „Betten können in Zukunft nicht doppelt belegt werden.“

Das mit über 20 Milliarden Euro verschuldete Bremen ist ein Haushaltsnotlageland. Am 20. Mai soll der Doppelhaushalt für 2020/2021 in die Bremische Bürgerschaft eingebracht und im Parlament beraten werden. Dabei soll auch der Bremen-Fonds ausgewiesen werden – unter dem Punkt „Auswirkungen der Corona-Krise“. Der Senat hatte sich Mitte Februar auf einen Entwurf für den Doppeletat geeinigt. Für 2020 sieht er für das Land Ausgaben von 4,7 Milliarden Euro vor und damit 500 Millionen Euro mehr als 2019. 2021 sind auf dem Posten 4,8 Milliarden Euro eingestellt.

Aktuelle Zahlen

Zwei weitere Menschen (insgesamt bislang 29) sind in Bremen mit einer Corona-Infektion gestorben, eine davon aus einer Pflegeeinrichtung. Das Gesundheitsressort meldete am Abend für das Land Bremen insgesamt 796 nach Tests bestätigte Infizierte (+37), davon 45 aus Bremerhaven. Enthalten ist darin eine schriftliche Nachmeldung von 20 bereits bekannten Fällen aus der Erstaufnahme für Asylbewerber. Genesen sind 414 Patienten (+21). Von 65 Patienten in Kliniken liegen 13 auf der Intensivstation (neun beatmet). gn