Milchbauer Heinz Korte neuer Aufsichtsratschef von DMK Bremen

Bremen - Der Milchbauer Heinz Korte aus Bremervörde ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der DMK Deutsches Milchkontor GmbH. Wie der größte deutsche Milchverarbeiter am Donnerstag mitteilte, übernahm Korte zum 1. Januar das Amt.

+ Heinz Korte aus Bremervörde ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender des DMK Bremen. © DMK Group

Der 53-Jährige übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz von Otto Lattwesen, der einen Tag vor Ende seiner regulären Amtszeit am 30. Dezember an den Folgen eines Unfalls starb. Der 65-Jährige war 17 Jahre lang an der Spitze des Aufsichtsrates gewesen. Für die DMK-Group stehe in diesem Jahr eine grundlegende Neuausrichtung an, um die Folgen der schweren Milchkrise zu bewältigen, sagte Korte, der selbst einen Hof mit 210 Milchkühen bewirtschaftet.