Mike Frank im Bremer Focke-Museum: „Es ist wichtig, dass das erzählt wird“

Bremen – Das Bremer Focke-Museum hat seine international beachtete Ausstellung über das Schicksal der Lilienthaler Fotodynastie Frank – „Eine jüdische Fotografenfamilie zwischen Deutschland und Amerika“ – verlängert. Sie ist nun bis zum 19. März zu sehen. Am Donnerstag hat zudem ein ganz besonderer Besucher die Ausstellung angeschaut, der extra aus Kalifornien angereist ist.

Die Geschichte des Ateliers Frank begann anno 1872, kurze Zeit nach der Reichsgründung. Der Gründer, Julius Frank sr. (1845 bis 1906), arbeitete vor allem als Porträtfotograf. Sein Sohn Henry Frank (1879 bis 1931) wusste die wachsende Begeisterung der Städter für das ländliche Umland zu nutzen, so produzierte er unter anderem Postkarten mit Motiven aus dem Teufelsmoor. Nach dem frühen Tod des Vaters übernahm Sohn Julius Frank (1907 bis 1959) das Atelier. Er hatte eine Gabe für Beobachtungen und war ein Meister des Lichts.

In den 30er Jahren sieht Julius Frank sich zunehmenden Anfeindungen ausgesetzt. Der Boykott jüdischer Geschäfte trifft ihn. 1936 verkauft er Atelier und Geschäft unter Zeitdruck und unter Wert an den Bremer Kollegen Fritz Hahn. Frank flüchtet aus dem nationalsozialistischen Deutschland nach Amerika, wo ihm ein zweites Mal eine Karriere als Fotograf gelingt: Mode und Werbung, Natur moderne Architektur, das sind seine Sujets. Einen Monat vor seinem tödlichen Herzinfarkt im Jahr 1959 erhält er den Titel „Master of Photography“.

Emotionaler Rundgang durch die Geschichte der eigenen Familie

Mit seinem Tod endete die Fotodynastie, seine Kinder wählten andere Berufe. 2019 entschlossen sich Barbara und Mike Frank, den Nachlass dem Focke-Museum und dem Heimatverein Lilienthal zu überlassen. Am Donnerstag ging Mike Frank, inzwischen über 80, mit der Fotohistorikerin und Kuratorin Dr. Karin Walter durch die Ausstellung – ein Rundgang voller emotionaler und bewegender Augenblicke.

Als sein Vater noch lebte, sei in der Familie nie über die Flucht aus Deutschland gesprochen worden, berichtete Frank. Nach dem Tod des Vaters sei es dann die Mutter gewesen, die darüber zu sprechen begann. Die Flucht ist nun auch eines der Ausstellungsthemen. „Es ist wichtig, dass das erzählt wird“, sagt Mike Frank.

Von den ausgestellten Fotografien kannte er etliche, andere wiederum hatte er noch nicht gesehen. Bei einem Bild, das Barbara Frank zeigt, sagte er: „Da sehe ich unsere Mutter in ihrem Gesicht.“ Er sei stolz auf die Arbeit seines Vaters, so Frank. Dem Ausstellungsrundgang schloss sich ein Besuch im Bremer Rathaus an. Bevor es zurück in die Vereinigten Staaten geht, fährt Frank am Freitag zum Heimatverein Lilienthal, der lange zu der Geschichte der Familie geforscht hat.