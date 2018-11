Mieses „Date“: 36-Jähriger wird ausgeraubt

Bremen - Ein 36-jähriger Mann hat sich am Mittwoch über eine Dating-App mit einer unbekannten Frau verabredet. Diese erschien auch im Waller Park, war aber in Begleitung von zwei Männern, die den 36-Jährigen ausraubten.

Der Mann verabredete sich zunächst in der Straße „Lange Reihe“. Die Frau rief ihn mit unterdrückter Nummer an und lotste den 36-Jährigen gegen 19.45 Uhr in den Waller Park zum See.

Wenige Minuten trat die Chatpartnerin in Begleitung von zwei Männern aus der Dunkelheit hervor. Der 36-Jährige wurde misstrauisch, wollte das Weite suchen und stolperte dabei, teilt die Polizei mit.

Die männlichen Begleiter der Frau traten ihm gegen den Kopf und raubten sein Bargeld. Anschließend flüchtete das Trio. Der 36 Jahre alte Mann verletzte sich bei dem Überfall, verzichtete aber auf einen Rettungswagen.

Die Frau wurde als etwa 18 Jahre alt mit kräftiger Statur beschrieben. Sie hatte schwarze, zu einem Pferdeschwanz zusammengebundene Haare. Die beiden Angreifer waren dunkel gekleidet, etwa 25 Jahre alt und hatten einen dunklen Teint. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/3623888 entgegen.

Die Polizei rät: „Chatpartner, die Sie lediglich aus dem Internet kennen, können falsches Spiel mit Ihnen treiben. Legen Sie bei Verabredungen eine gesunde Portion Vorsicht mit an den Tag. Stimmen Sie keinem Treffen zu, wenn Sie sich dabei nicht wohl fühlen. Plötzlichen Ortswechseln sollte man auch nicht unbedingt zustimmen.“

