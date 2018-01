Mickie Krause plaudert über die Sixdays, Frisuren und Pfadfinder

Mickie Krause ist ein Vollblut-Entertainer, der in Bremen Stammgast ist.

Bremen - Von Sigi Schritt. Mickie Krause kennt die Ortsteile Vegesack und Schwachhausen und müsste eigentlich ein Bremer sein, so oft wie er in die Hansestadt kommt. Viele Leute kennen ihn und lieben seine Partyhits zum Mitsingen.

Ob auf dem Freimarkt oder wie jetzt am Wochenende bei den Bremer Sixdays Mickie Krause schafft es mühelos, die Hütte voll zu bekommen, um sie gesanglich gleich wieder abreißen zu lassen. Im Interview mit der Mediengruppe Kreiszeitung will er sich nicht festlegen, ob die Auftritte auf dem Freimarkt oder beim Sechstagerennen besser sind.

Dem Publikum ist es ohnehin egal. Die Frauen und Männer schunkeln im Takt und singen mit. Dass er immer die gleiche Frisur trägt, stört ihn nicht. Gefragt, ob er nicht mal zur Abwechslung auf einen Schnitt à la Tim Wiese, Ex-Keeper von Werder Bremen, wechseln will, meint er, dass er ganz zufrieden sei.

Mit Merkel Schlager? - Na klar!

Er plauderte im Gespräch mit MK-Reporterin Yasmine Goldschmidt so manches Geheimnis aus und verriet, dass er sich vorstellen kann, zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Schlager zu singen. Dagegen würde er mit seiner Freundin Helene Fischer, deren Karriere er von Anfang an verfolgt hatte, ungerne über Politik reden.

Die Basis für seinen Erfolg hatten die christlichen Pfadfinder gelegt, denen er - wie er sagt - viel zu verdanken hat. Denn am Lagerfeuer hatte er als Jugendlicher mit Gesang und Gitarre schon eine Runde aus 200 Menschen begeistert. Bevor er vor 20 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat, hatte er zwei Lehren absolviert. Eine solche Bodenständigkeit empfiehlt er auch jungen Menschen.

Zurück zu den Sixdays: Die Macher haben den Sänger gleich für zwei Tage gebucht. Bereits am Freitagabend hatte er die ÖVB-Arena fest im Griff und feuerte seine Hits wie „Geh mal Bier hol'n“, „Schatzi, schenk mir ein Foto“ oder auch „Die Kinder vom Süderhof“ und „Ich bin solo ab“. In der Nacht zu Sonntag wtrat er abermals auf - aber dann in Halle 4.