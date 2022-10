Michael Patrick Kelly: Musik als Brücke zu Menschen

Bremen – Michael Patrick Kelly ist nach der langen Corona-Zwangspause zurück. „B.O.A.T.S.“ heißt sein aktuelles Album, mit dem er auf Tour ist. Am Mittwoch, 15. Februar 2023, 20 Uhr, macht der 44-Jährige auch in der Stadthalle Bremen (ÖVB-Arena) Station. Reinhard Franke hat mit ihm gesprochen, heraus kam ein sehr persönliches Interview.

Herr Kelly, eigentlich bräuchten Sie keine Interviews mehr zu geben. Sie sind sehr erfolgreich. Warum wollen Sie dennoch mit Journalisten sprechen?

Ich mag einfach die normalen Leute von nebenan, die nicht wie ich im crazy Showbusiness unterwegs sind. (lacht). Ich schätze vor allem wirklich gute Gespräche. Als Künstler gibt es manchmal die Gefahr, sich zu sehr im Kreis zu drehen. Und gute Interviews erlauben mir, über Musik und andere Themen zu reden, die mir wichtig sind, fordern einen aber auch durch kluge Fragen heraus. Ihr Journalisten seid ein nicht zu unterschätzendes Sprachrohr, was den Kontakt zu vielen Menschen ermöglicht.

Das aktuelle Album heißt B.O.A.T.S und steht für „Based On A True Story“. Welche Geschichte meinen Sie?

Ich bin ein Fan von Filmen, die auf wahren Geschichten basieren. Das kann man auf die Musik applizieren: Ein guter Song besteht aus drei oder vier Akkorden und der Wahrheit. Deshalb kam ich auf die Idee, ein Album zu veröffentlichen mit Songs, die alle auf wahren Begebenheiten beruhen. Die Geschichten basieren entweder auf meinen Erlebnissen oder dem Erlebten von Menschen, denen ich begegnet bin und mich inspiriert haben.

Haben Sie ein Beispiel?

Das Lied „Mothersday“ (Muttertag). Als ich fünf war, starb meine Mutter an Krebs. Ein halbes Jahr später war Muttertag und ich wollte ihr Blumen zum Grab bringen. Ich lebte damals in einem kleinen Dorf in den Bergen von Nordspanien. Ich habe also alles gepflückt, was ich auf dem Weg zum Friedhof fand. Dort angekommen, sah ich, dass auf den anderen Gräbern viel schönere Blumensträuße lagen. Ich sah meinen mickrigen Strauß an und beschloss, alle Blumen auf den Gräbern zu klauen, um sie auf das Grab meiner Mutter zu legen.

Im vergangenen Jahr war ich in dem kleinen Dorf, um das wieder gutzumachen. Ich fuhr mit einem Pick-up-Truck voller Blumensträuße hin und habe den Friedhof mit frischen Blumen überschüttet. Die Leute dort waren sehr gerührt. Manche haben geweint.

Sie haben den Kelly-Stempel souverän abgewaschen, tragen nur noch den Namen. Sie sind ein erfolgreicher, eigenständiger Popstar. Was macht das mit Ihnen?

Eigentlich geht es nicht so sehr um mich, sondern um Musik und Menschen. Mir ist es wichtig, mit Musik eine Brücke zu Menschen und zwischen Menschen zu schaffen. Alles, was Fame oder Personenkult betrifft, interessiert mich nicht. Ich verteile auch seit 17 Jahren aus Prinzip keine Autogramme mehr. Ich fühle mich dann, als würde man mich auf ein Podium stellen, und das schafft Distanz. Klar, der Begriff Star gehört zu meiner Berufsbezeichnung dazu, aber ich sehe mich selbst nicht so. Selfies mache ich in manchen Situationen, weil die machst Du auch mit Freunden. Wenn es mit der Musik gut läuft, freue ich mich natürlich. Aber für mich ist qualitativer Erfolg wichtiger als quantitativer. Ich weiß, dass sich Musik machen lohnt, wenn mir Leute erzählen, dass ein Song von mir sie aus einer Lebenskrise rausgeholt hat oder sie zu einem Song von mir geheiratet haben. Oder zuletzt hat mir eine Frau erzählt, dass sie den Krebs besiegt hat und in der schweren Zeit viel Kraft aus meiner Musik gezogen hat. Das ist relevant für mich.

„Sing meinen Song“ hat Ihrer Popularität auch gut getan, da muss man ehrlich sein. Sie wirkten in den Staffeln sehr menschlich. Wie hat Sie das weiter gebracht?

So eine Musikshow ist natürlich eine tolle Plattform, um seine Musik ganz vielen Menschen näherzubringen. Ich bin aber selber auch an diesen Erfahrungen gewachsen, es sind tolle Freundschaften entstanden. Dadurch, dass sich bei diesem Format viele Musik-Genres kreuzen, ist das wirklich inspirierend und gibt Dir auch einen Tritt, aus Gewohnheiten herauszukommen. Ich musste meine Komfortzone verlassen. So entstand mein Song „Beautiful Madness“, da ist auch etwas Reggae drin. Sich bei so einer Show austoben zu können, macht Spaß. „Sing meinen Song“ hat mir viel gebracht.

Sie waren sechs Jahre im Kloster und haben als Mönch gelebt. Es war die außergewöhnlichste Zeit Ihres Lebens, sagten Sie mal. Was war so außergewöhnlich?

Ich bin ja in Irland in einem Campingwagen geboren. „On the Road“ war das Programm für mein Vagabunden-Leben. Und auf einmal war Schluss mit Reisen, Du steckst quasi fest an einem Ort, mit rund 60, 70 Mönchen aus 25 Nationen. Und jeder hat einen komplett anderen Background. Es war unglaublich, wer da alles zusammenkam in so einer friedlichen Atmosphäre. Von den täglichen fünf Stunden Gebet fanden zweieinhalb Stunden in absoluter Stille statt. Fünf Minuten stillzusitzen, fiel mir anfangs schon schwer, weil ich diesen ständigen Lärm im Leben eines Musikers gewöhnt war.

Es gab natürlich auch Jobs im Kloster, die waren das beste Mittel, um die Füße wieder auf den Boden zu kriegen nach vielen Jahren Bühnenapplaus. Ich habe ein Jahr in der Wäscherei gearbeitet, war der Müllmann und habe die Mülltrennung eingeführt. Das war crazy. Haare ab, Kutte an – es war ein radikaler Schritt, aber auch krass schön.

Warum wollten Sie nach sechs Jahren nicht mehr am Kloster bleiben?

Man muss für dieses Leben gemacht und berufen sein. Irgendwann wurde ich krank. Ich bin dann zu einem Arzt. Er schrieb tatsächlich auf das Rezept die Verordnung: „Zwei Stunden Musik am Tag!“ Weil ich anscheinend Entzugserscheinungen hatte. Das war eine wichtige Zeit für mich, aber irgendwann haben die älteren Mönche verstanden, dass das nicht für immer mein Weg ist. Dann kam einer von ihnen zu mir und sagte: „Wir haben Dich sehr gerne hier, aber geh’ mit Gott, schnapp Dir ein schönes Mädchen, und mach’ wieder Musik.“

Was hat Ihnen das Kloster am meisten gegeben?

Kurz vor der Zeit im Kloster hatte ich irgendwie die Leidenschaft für die Musik fast verloren. Die Zeit als Mönch hat mich in gewisser Weise als Musiker wiedergeboren. Sonntags, wenn ich ein paar Stunden frei hatte, bin ich in den Keller des Klosters gegangen, um Gitarre zu spielen und Songs zu schreiben. Einfach so: zweckfrei. Damals dachte ich, dass diese Songs nie mehr jemand hören würde. Gerade da wurde mir wieder bewusst, was meine Berufung ist. „Holy“ war das erste Lied, das ich im Kloster geschrieben habe. Heute ist das immer der letzte Song bei meinen Konzerten. Die Klosterzeit war sozusagen Akt II meines bis dahin sehr intensiven Lebens. Jetzt weiß ich noch klarer als früher, was ich will und was ich nicht will.

Hatten Sie in der Zeit keinen Kontakt zu der Familie und zu Freunden?

Doch. Ich hatte zwar kein Handy und anfangs auch keine Mailadresse, aber ich konnte Briefe schreiben und durfte Besuche empfangen. Und ein-, zweimal im Jahr durfte ich meine Familie besuchen.

Sie haben ein großes Herz für soziale Projekte. Zum Beispiel unterstützen Sie Hilfsprojekte in Äthiopien. Woher kommt das?

Meine Eltern haben mir das vorgelebt. Selbst, als wir sehr wenig zum Leben hatten und alle in einem kleinen VW-Bully rumgereist sind, hat mein Vater immer gegeben. Wenn er einen Obdachlosen sah, hat er ihm geholfen. Für mich war es also als erwachsener Mann das Natürlichste der Welt zu helfen. Ich gehöre heute zu den Künstlern, denen es gut geht, also will ich auch finanziell etwas zurückgeben. Und Äthiopien ist eines meiner Herzensprojekte. Es gibt mir unfassbar viel, wenn ich sehe, wie Hunderte von Familien, die Hunger leiden, Wasser und Nahrung bekommen und ihre Kinder wieder zur Schule schicken statt zur Arbeit.

Aktuell unterstütze ich auch Projekte in der Ukraine, aber auch hierzulande gibt es viele bedürftige Menschen, die wir unterstützen. Ich möchte gar nicht so sehr gelobt werden für mein Engagement, denn es gibt so viele Menschen, die ehrenamtlich oder als Vollzeitbeschäftigte enorm helfen.

Was erwartet die Zuschauer im Konzert?

Ich habe eine internationale Band mit Musikern aus den USA, England, Irland, Österreich und Ecuador dabei. Es kommt ein Boot mit in die Arenen. Und wir haben eine neue 840 Kilo schwere „Peace Bell“ dabei, die – wie bei all meinen Konzerten – eine Schweigeminute für den Frieden einläuten wird. Diese Glocke ist aus Waffenmaterial und Kriegsschrott gegossen worden, den Freunde von mir aus der Ukraine mitgebracht haben. Der Klöppel ist ein G3-Gewehr. Musikalisch wird es natürlich alle Hits geben, und auch Geschichten, die berühren.

