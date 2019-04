Eine „Tatort“-Rolle als Abschiedsgeschenk

Michael Glöckner geht in den Ruhestand

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Von den plattdeutschen Nachrichten bis zum „Tatort“, vom Sende- bis zum Drehtermin – Journalisten, die in den vergangenen 25 Jahren etwas von Radio Bremen wissen wollten, mussten sich an einen Mann wenden. Denn so ein Sender, der beschäftigt nicht nur Sprecher, sondern eben auch: einen Pressesprecher.