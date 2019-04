Interview mit Gaby Köster: „Mich hält keiner auf!“

Bremen - Von Steffen Koller. Man kennt sie aus der Comedy-Serie „Ritas Welt“, auch das TV-Format „7 Tage, 7 Köpfe“ prägte sie maßgeblich mit. Gaby Köster ist seit fast 30 Jahren im Showgeschäft – und eigentlich hatte man bei der Blondine mit Kölner Schnauze immer das Gefühl: Diese Frau haut so schnell nichts um.

Doch vor gut elf Jahren, im Januar 2008, erlitt die heute 57-Jährige einen schweren Schlaganfall. Noch heute spürt sie die Folgen. Im Mai kommt Gaby Köster mit ihrem neuen Programm „Sitcom“ nach Bremen. Warum aufgeben für sie nie eine Option war, was ihr Lebensmut gibt und über was sie sich bis heute maßlos ärgert, erzählt sie im Interview.

Sie sind seit fast 30 Jahren im Showgeschäft, am 7. Mai kommen Sie nach Bremen. Haben Sie noch so etwas wie Lampenfieber?

Ja, schon. Aber nicht mehr so irre wie früher. Wäre ich nicht aufgeregt, könnte ich mich auch mit einem Faxgerät auf die Bühne stellen. Lampenfieber gehört dazu. Also: Einfach raus und gut.

Was darf das Bremer Publikum bei Ihrem neuen Programm „Sitcom“ erwarten?

Eine Kanone, wie immer. Das wird witzig – und erholsam. Lachen ist eh die beste Medizin. Und das tut auch dem Bremer gut. Man wird ja fast täglich mit Hiobsbotschaften konfrontiert.

Im Januar 2008 sind Sie schwer erkrankt. Mehr als elf Jahre danach spüren Sie die Folgen Ihres Schlaganfalls immer noch sehr deutlich. Wie geht es Ihnen heute?

Na ja, die linke Seite ist immer noch im „Delay“. Mein linker Arm missachtet seine Aufgabe seit elf Jahren. Ich weiß auch nicht, was der sich dabei denkt. Dabei hat das Ganze auch etwas Gutes: Man wird erfinderisch.

Wie meinen Sie das?

Ein Nussknacker ist nicht nur zum Nüsse knacken da. Man kann damit auch Wasserflaschen öffnen . . .

Was hat Ihnen in den vergangenen Jahren Mut gemacht? Wie haben Sie es geschafft, nicht die Hoffnung zu verlieren?

Mut hat mir das Touren gegeben. Absolut! Unterwegs zu sein, ist die beste Physio, die es gibt. Ich bin absolut dankbar, dass das geht.

Hat sich Ihr Humor durch diese Zeit eigentlich verändert? Sind Sie derber oder zurückhaltender geworden auf der Bühne?

Nein. Warum sollte ich? Ich bin eigentlich wie immer. Bei all dem Irren, was es auf der Welt gibt und bei allem, was so passiert, muss man draufhalten. Und das tue ich.

Ist Ihr Schlaganfall denn überhaupt Thema auf der Bühne?

Nein, gar nicht. Ich will die Leute ja nicht schockieren. Das soll ein amüsanter Abend werden. Jeder hat genug Theater um die Ohren, da will ich die Menschen nicht mit irgendwelchen Problemen konfrontieren. Wobei: Das ein oder andere Problem spreche ich schon an – aber eben auf meine Weise.

Wagen wir einen Blick in die Zukunft: Wovon träumen Sie, was wünschen Sie sich im Privaten?

Ich wünsche mir, dass meine linke Seite irgendwann erwacht. Dadurch würde einiges einfacher werden. Aufgeben kann jeder. Aber das ist für mich keine Option. Das wäre mir zu einfach. Außerdem arbeite ich gerade an einem neuen Buch. Es wird die Fortsetzung von „Ein Schnupfen hätte auch gereicht“ und heißt „Das Leben ist großartig. Von einfach war nie die Rede“. Im September kommt es raus – hoffe ich zumindest.

Und in Bezug auf Ihre Karriere?

Ich bin einfach super dankbar, dass so viele Leute zu meinen Shows kommen. Irre, dass so viele Fans mir die Treue halten. Das ist eine wahnsinnige Freude und macht mich ein bisschen demütig. Stellen Sie sich vor, ich wäre Pianistin. Dann hätte ich ein massives Problem.

Nach Ihrem Schlaganfall waren Sie monatelang von der Bühne verschwunden. Zwischendurch kamen Gerüchte auf, Sie seien tot. Was macht das mit einem?

Wie langweilig muss den Leuten sein, so eine Scheiße zu schreiben. Unfassbar! Für meine Familie – mein Sohn war damals 15 Jahre alt – war es der Horror. Da knabbert er noch heute dran. Das ist an Abartigkeit nicht zu überbieten!

Wie wichtig sind Ihnen eigentlich Rezensionen?

Das ist mir eigentlich Wurst. Ich mache Shows in der Hauptsache für das Publikum. Und am Ende ist es auch egal, was da steht. Ich mache trotzdem weiter. Mich hält keiner auf!

Und was passiert, wenn der Funke zum Publikum mal nicht überspringt?

Das hört sich vielleicht doof an, aber ich habe Sie immer gekriegt. Immer.

Dann kann sich das Publikum also auf einen unterhaltsamen Abend freuen?

Absolut! Das wird toll! Eine Menge Leute werden einen wundervollen Abend haben.

Wir sind gespannt. . .

Das können Sie auch. Ich würde mich freuen, wenn es viele Menschen in die Show schaffen. Es wäre eine Schande, wenn der Bremer sich das entgehen lässt. Aber der Bremer ist ja schlau und wird das nicht tun!

Info: „Sitcom“

Gabriele Wilhelmine „Gaby“ Köster wurde 1961 geboren und stammt aus Köln-Nippes. Sie startete ihre Karriere als Komikerin 1990 in der TV-Sendung „Prunksitzunk“, einen alternativen Karnevalssitzung. Ihren ersten Durchbruch schaffte sie 1996, als sie zum festen Ensemble der von Rudi Carrell produzierten Show „7 Tage, 7 Köpfe“ gehörte. 2005 wurde das TV-Format eingestellt.

Daneben spielte sie von 1999 an in der RTL-Serie „Ritas Welt“ die Kassiererin Rita Krause. Nach ihren Programmen „Die dümmste Praline der Welt“,„Gaby Köster Live!“ und „Wer Sahne will, muss Kühe schütteln“, tritt sie nun mit ihrem neuen Live-Programm „Sitcom“ am 7. Mai (19.30 Uhr) im Bremer „Fritz“-Theater auf. Infos und Tickets unter: www.gabykoester.de