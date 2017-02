Umweltressort bestätigt Sichtung in Bremen-Nord

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Ja, es war ein Wolf, der am Mittwochmorgen auf einem Bauernhof in Bremen-Nord gesehen wurde. Das hat am Donnerstag das Umweltressort bestätigt. Damit sind sich in diesem Fall Ressort und Landesjägerschaft Bremen – anders als bei der Wolfssichtung in Borgfeld – einig. Danach dürfte für die Bremer klar sein: Der Wolf ist in der Stadt angekommen. Seine „Grenzübertritte“ verwundern allerdings nicht, werden im Umland doch bereits seit etlichen Monaten Wölfe gemeldet.

Der Auszubildende auf dem Hof Morisse in Rekum hatte das Tier am Mittwochmorgen an einer Stalltür beobachtet. Angesichts des Radladers machte es sich schnell aus dem Staub, und zwar Richtung Niedersachsen. Dort wiederum gelang einem Jäger kurze Zeit später im Landkreis Osterholz ein Schnappschuss. Bei dem Tier auf dem Foto sind sich die Experten einig, dass es sich um einen Wolf handelt. Zudem halten sie es für sehr wahrscheinlich, dass es dasselbe Tier ist, welches kurz zuvor der Azubi auf dem Hof Morisse in Rekum, nicht weit vom U-Boot-Bunker „Valentin“ entfernt, gesehen hat.

Die „eindeutigen und scharfen Fotobelege“ sowie die Zeugenaussagen im Bereich Farge und Hinnebeck-Neuenkirchen-Weserdeich sind für das Bremer Umweltressort ausschlaggebend für die Einschätzung. „Die Wolfssichtung vom 22. Februar ist eindeutig C1-klassifiziert“, sagte Sprecher Jens Tittmann. Im Klartext: Das Ressort geht dadavon aus, dass ein Wolf durch die Gegend spazierte. Wie berichtet, war die Landesjägerschaft nach Auswertung der Pfotenspuren auf dem Hof ebenfalls zu diesem Ergebnis gekommen. Dem Umweltressort, das nach eigenen Angaben erst Stunden nach der Sichtung informiert worden war, standen selbst aufgrund des Wetters keine Spuren mehr zur Verfügung.

Gesprächs zum Thema Isegrim

Eine verbesserte Kommunikation zwischen den Beteiligten ist am 6. März Thema eines Gesprächs zum Isegrim zwischen Ressort, Landesjägerschaft, Naturschutzbund (Nabu), Bund für Umwelt und Natur (BUND), Landwirtschaftsverband und Landwirtschaftskammer. Dabei soll es auch um Entschädigungen bei möglichen Wolfsrissen (Tittmann: „Bisher wurden keine gemeldet“), ein Meldesystem und das Procedere bei einer Gefährdung in Abstimmung mit Niedersachsen gehen. Tittmann betonte, Bremen kooperiere seit zwei Jahren mit Niedersachsen, um aufs dortige Know-how zurückzugreifen. Umwelt-Staatsrat Ronny Meyer begrüßte die „eindeutige Sichtung eines Wolfes“ auf bremischem Gebiet: „Ein Wolf ist für Bremen keine Gefahr, sondern die Wiederansiedlung eines wunderschönen und strenggeschützten Tieres. Wir sollten ihn willkommen heißen. Dennoch steht für uns natürlich der Schutz des Menschen im Vordergrund.“ Das Umweltressort stimme sich eng mit dem Innenressort ab und arbeite im Notfall mit der Polizei zusammen. Nur die dürfe bei Gefährdung schießen.

Der Nabu bezeichnete den Wolf in Rekum als „Erfolgsgeschichte für den Artenschutz“ und mahnte beim Ressort eine Nachbesserung beim Thema an.

Wer einen Wolf in Bremen sichtet, den bittet das Umweltressort um Kontakt unter 0421/361-6660.

