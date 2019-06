Carsten Meyer-Heder will CDU-Chef werden

Wahlgewinner hat weiter das Ziel „Rathaus“ im Blick

+ Carsten Meyer-Heder möchte CDU-Parteichef werden.

CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder möchte Parteichef werden. Das schreibt der 58-Jährige in einem Brief an die Parteimitglieder. Zudem betonte er, dass er sein Bürgerschaftsmandat annimmt.