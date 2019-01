Metropolregion setzt auf bessere Bildung

Vorstand verteilt Geld 520 000 Euro aus dem Förderfonds an vier Projekte

+ Gruppenbild mit Damen: Dr. Anna Meincke (l.), Geschäftsführerin der Metropolregion, und die Vorstandmitglieder Ralph Baumheier (v.l.), Harald Emigholz, Birgit Honé, Jörg Bensberg und Dr. Thomas Hildebrandt. Foto: SASCHA Koglin

Bremen - Von J–rg Esser. Die „Metropolregion Nordwest“ fördert in diesem Jahr vier Projekte für bessere Bildung und Berufschancen in der Arbeitswelt mit insgesamt 520 000 Euro. Das teilte der Vorstand des Vereins am Mittwoch im Haus Schütting in Bremen mit. Das Geld stammt aus einem Förderfonds, den die Länder Bremen und Niedersachsen je zur Hälfte füllen.