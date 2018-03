Bremen führt die E-Geburt ein

Metropolregion verteilt 520.000 Euro an fünf Projekte

+ © Kuzaj Landrat Jörg Bensberg, Vorsitzender der Metropolregion Nordwest, im Bremer Rathaus. © Kuzaj

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Bremen führt die „Elektronische Geburt“ ein – und exportiert sie in die Region. Mit 520.000 Euro fördert die Metropolregion Nordwest in diesem Jahr fünf Projekte, in denen es um Digitalisierung, Vernetzung und Elektromobilität geht. Gelder würden nicht mehr „kleinteilig“ vergeben, sondern „konzentriert an größere Projekte“, sagte Landrat Jörg Bensberg (parteilos, Landkreis Ammerland), der Vorsitzende der Metropolregion, in Bremen.