Metropol-Theater: Jörn Meyer ist mit seinem ersten Jahr als Betreiber zufrieden

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Läuft! So lässt sich das erste Jahr von Jörn Meyer als Betreiber des Metropol-Theaters am Richtweg (früher Musicaltheater) zusammenfassen. Der 45-Jährige selbst drückt es so aus: „Das erste Jahr lief überraschend gut.“ Und auch für 2019 ist der Veranstaltungsprofi gut aufgestellt. Schon jetzt sind 100 Tage im Theater belegt – und dabei hat Meyer fürs zweite Halbjahr noch gar nicht richtig losgelegt.

Ein Jahr ist es her, dass Jörn Meyer den Vertrag mit dem Besitzer der Immobilie, dem Projektentwickler Rolf Specht, unterschrieben hat. Kurz zuvor hatte es noch schlecht ums schöne Theater am Richtweg (1 400 Plätze) gestanden. Das Engagement von Betreiber „Mehr Entertainment!“ (Düsseldorf) sollte im Dezember 2017 enden. Specht fand keinen Nachfolger, dachte über Abriss und Wohnungsbau an der Stelle nach. Doch dann kam Jörn Meyer, der 20 Jahre für den Tourneeveranstalter und Produzenten BB-Promotion (Mannheim, Köln) tätig war. Eigentlich wollte er eine längere Pause einlegen und mit seiner Frau durch Europa touren.

Aus dem langen Trip wurde nur ein kurzer – zum Glück fürs damalige Musicaltheater, das Meyer im Januar in Metropol-Theater umbenannte. Der 45-Jährige, der mit Specht einen Vertrag bis April 2023 hat, wohnt mit Frau und den Hunden im Umland und sieht sich in seiner Stärke bestätigt: kurze Entscheidungswege, persönlicher Kontakt zu Veranstaltern und anderen regionalen Partnern etwa bei der Versorgung des Theaters. Hinzu kommt ein genreübergreifendes Programm.

Mitte Oktober 2017 gab's einen Einstieg „light“, ab Januar ging's in die Vollen. Seine erste Veranstaltung, die er an den Richtweg holte? Meyer lacht und sagt prompt: „,Ballet Revolucion'“. Da er aus der Branche stammte, waren die Kontakte schnell aktiviert. Und die Veranstalter standen in den Startlöchern, waren froh über die Sicherheit, dass es im Theater weitergeht. Trotz der in der Branche ungewöhnlich kurzen Vorlaufzeit holte Meyer mehr als 100 Belegungstage für 2018, wie er sagt. Gerechnet hatte er mit 80. Beispielsweise holte er für drei Wochen das Ensemble von „Carmen La Cubana“ ins Haus. Das probte in Bremen, die Premiere fand in Köln statt. Drei Wochen – mit Publikum – war auch die RTL-Show „Das Supertalent“ mit Dieter Bohlen & Co. im Haus. Meyer: „Das waren 14 Drehtage, mehr als 100 Leute waren dabei, jeder Raum bei uns war belegt.“

Beide Shows sind für Jörn Meyer ein gutes Beispiel für den Wirtschaftsfaktor, den das Theater darstellt. „Das Supertalent“ bescherte Bremen allein 2.000 Übernachtungen, „Carmen La Cubana“ 750. „Dazu kommen noch Essen, Shoppen und natürlich Besucher“, sagt der 45-Jährige. Und er betont: „Ich habe den Schritt überhaupt nicht bereut. Bremen hat Potenzial. Es wäre eine Schande gewesen, das Haus zu schließen.“ Übrigens, etwa 60 Prozent der Besucher kommen aus dem Umland.

100.000 Euro hat Meyer inzwischen investiert, mehr soll folgen. Der 45-Jährige hat Litfaßsäulen für Werbung angemietet, die Böden in den WCs aufgearbeitet, in Absprache mit Betreiber Barry Randecker das Gestühl in der Bar erneuert. Das frühere Restaurant „Mayfair“ soll zum Tagungsraum und zur Studiobühne werden. Auch das Parkhaus bekommt eine Frischzellenkur.

Ausblick auf die nächsten Monate: „Bis zum März ist jeder zweite Tag belegt“, freut sich Meyer. 100 Belegungstage zählt er bereits für 2019 bis etwa Mai – damit ist sein Ziel von 150 Tagen im Jahr äußerst realistisch.

Meyers persönliches Highlight für 2019 ist die Paul Taylor Dance Company aus New York (14./15. März) mit Modern Dance. Weitere Termine: Blue Man Group (9. bis 13. Januar), Max Raabe (19./20. Januar), Stomp (12. bis 17. Februar), Barbara Schöneberger (9. März), Loreena McKennitt mit keltischer Musik (17. März), das Wolfgang-Petry-Schlager-Musical „Wahnsinn!“ (16. bis 21. April), Operette „Im weißen Rössl“ (12. Mai). Und für Jugendliche: die TKKG-Detektiv-Geschichte (14. April).

metropol-theater-bremen.de

Infokasten

Vom Zentralbad zum Musicalhaus

Das Gebäude am Richtweg, heute Metropol-Theater, wurde in den Jahren 1950 bis 1952 als Zentralbad erbaut. 1985 wurde das Bad geschlossen. In den folgenden Jahren scheiterten eine Markthalle, eine Mischung aus Großraumdisco und Konzertsaal unter dem Namen des legendären Bremer Varietés „Astoria“ und der „Show-Park“. Am 19. Februar 1999 wurde nach drei Jahren Planung und Bauzeit das Musicaltheater mit 1 400 Plätzen mit der Produktion „Jekyll & Hyde“ (Hauptrolle: Ethan Freeman) eröffnet. Weitere Musicals folgten, der große Erfolg blieb aus. Bremen steckte etliche Millionen ins Projekt, stieg aber Ende März 2011 als Betreiber aus. „Mehr Entertainment!“ (Düsseldorf) übernahm die Regie, etablierte Bremen als Standort für wechselnde Stücke, schrieb nach eigenen Angaben schwarze Zahlen, trennte sich dennoch Ende 2017 vom Musicaltheater, das seit Anfang 2016 Rolf Specht (Specht-Gruppe) gehört. Der dachte zwischenzeitlich über den Abriss des Gebäudes und über Wohnungsbau nach, fand dann aber nach etlichen Protesten aus der Bevölkerung mit Veranstaltungsprofi Jörn Meyer ab 2018 einen neuen Betreiber und rettete so das Haus vor dem Aus. Specht hatte den etwa 20 000 Quadratmeter großen Komplex von „Mehr Entertainment!“ und der Frankfurter Arend-Korn-Gruppe gekauft.

