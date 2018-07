800 Meter Eleganz an der Columbuskaje

Ziehen an einem Strang in Sachen Kreuzfahrttourismus: Raymond Kiesbye (Geschäftsführer Erlebnis Bremerhaven, v.l.), Robert Fronenbroek (Kapitän „Albatros“), Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD), Michael Schulze (Direktor Schiffsreisen bei „Phoenix“), Jens Thorn (Kapitän „Amadea“), Morten Hansen (Kapitän „Artania“), Veit Hürdler (Geschäftsführer CCCB) und Hubert Flohr (Kapitän „Deutschland“).

Bremerhaven - Seit 30 Jahren gilt Bremerhaven als heimlicher Heimathafen des Kreuzfahrtveranstalters „Phoenix Reisen“. Im Jahre 1988 begann die Liaison mit der Erstabfahrt der „Maxim Gorki“ und fortan zählte Bremerhaven immer öfter zu den Ausgangs- oder Endzielen der weltweiten Reiserouten des deutschen Urlaubsanbieters, sagt ein Sprecherin der Tourismus-Gesellschaft „Erlebnis Bremerhaven“. Damit sei das Bonner Unternehmen der treueste Kunde am „Columbus Cruise Center Bremerhaven“ (CCCB).

Regelmäßig machen die vier „Phoenix“-Dreamliner „Albatros“, „Amadea“, „Artania“ und „Deutschland“ an der Columbuskaje fest – am Mittwoch, 25. Juli, mal wieder gemeinsam. Zwei Jahre ist es her, dass Bremerhaven den letzten Phoenix-Vierfachanlauf notierte. Für maritime Freunde klassischer Schiffslinien und Kreuzfahrt-Enthusiasten wird also wieder ordentlich was geboten, denn die schneeweißen Liner mit der markanten Linie in Türkis und dem Albatros am Schornstein zählen Fachkreisen zufolge zu den „elegantesten Kreuzfahrtschiffen in Deutschland“. Nun denn.

Zunächst macht am Mittwoch gegen 6 Uhr die „Amadea“ an der Columbuskaje fest, gefolgt von der „Albatros“ (6.45 Uhr), der „Artania“ (7.30 Uhr) und um der „Deutschland“ (8.15 Uhr).

Die „Artania“ gilt mit ihren 231 Metern Länge als elegante Weltenbummlerin, deren Kapitän Morten Hansen und Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleiss mit der TV-Doku „Verrückt nach Meer“ schon Kultstatus erlangten. Die „Amadea“, bekannt aus dem ZDF-Fernseh-Dauerbrenner „Traumschiff“, ist mit ihren 193 Metern Schiffslänge eine echte „First Lady“ unter den Kreuzfahrtschiffen. Die klassisch anmutende und ebenfalls aus dem ARD-TV-Format „Verrückt nach Meer“ bekannte „Albatros“ und das schwimmende Grandhotel „Deutschland“ komplettieren den Vierfachanlauf.

Die Kreuzfahrt-Gäste und Besucher erwartet im Terminal ein von der Erlebnis Bremerhaven organisiertes buntes Rahmenprogramm. Ab 17.15 Uhr heißt es dann „Leinen los“ und ein Schiff nach dem anderen verlässt bis 18.45 Uhr mit großem maritimem Getöse die Kaje in Richtung Schottland, Norwegen und Island. Bevor die Schiffe sich aber voneinander verabschieden, kommen sie in der Weserausfahrt zu einer kurzen Flottenparade auf See nochmals zusammen.

je