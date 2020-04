Messerstiche in den Hals

Bremen - Von Steffen Koller. So jung und bereits so gewalttätig? Dieser Frage geht das Bremer Amtsgericht im Fall eines 22-Jährigen nach, der sich seit Dienstag unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten muss. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm zwei Messerattacken vor, zudem eine Nötigung gegen Polizisten. Ein Verfahren, das erst vor wenigen Wochen bei der Staatsanwaltschaft eingegangen ist, wiegt besonders schwer. Der Vorwurf: Vergewaltigung.

Auch vor der Justiz macht Corona nicht Halt. Das spürte auch der 22-jährige Angeklagte zu Prozessauftakt. Der Plan war eigentlich, insgesamt acht Zeugen zu hören, doch letztlich lud das Gericht nicht einen vor. Aus Angst, die Personen würden womöglich alle im Wartebereich Platz nehmen müssen und Sicherheitsabstände könnten so nicht eingehalten werden, verschob die Richterin die Vernehmungen auf kommende Verhandlungstage. Nach und nach, so die Überlegung, könnten die Zeugen „abgearbeitet“ werden. So wurde letztlich nur die Anklage verlesen. Doch die allein hatte es auch in sich.

Demnach rief der 22-Jährige im Januar 2019 Polizisten auf den Plan, weil er in seiner Wohnung randaliert haben soll. Als die Beamten an der Wohnanschrift des Mannes ankamen, so der Vorwurf, habe der Mann eine Bierflasche in die Hand genommen und mit Drohbewegungen die insgesamt drei Polizisten aufgefordert, seine Wohnung zu verlassen. Erst, als ein Polizist dem Mann einen Tritt gegen das Bein versetzte und er daraufhin abgelenkt gewesen sei, konnten die Einsatzkräfte den Mann überwältigen. Knapp zwei Wochen später geriet der Angeklagte, der seinen Angaben nach als Waisenkind im somalischen Mogadischu aufwuchs, mit einem Mann in Streit. Zunächst soll der 22-Jährige seinem mutmaßlichen Opfer mit einem Messer in den Hals gestochen haben, kurze Zeit später konnte sich der Mann befreien, schubste den Angeklagten weg. Beide gingen zu Boden, der Somalier rappelte sich hoch und soll dem Mann eine Bierflasche gegen den Kopf geschlagen und ihm mehrfach in den Rücken getreten haben.

Mehrere Monate später, Mitte Oktober 2019, folgte laut Anklage die dritte Attacke des jungen Mannes. Demnach sei es am frühen Abend zum Streit mit einem weiteren Mann gekommen, der ebenfalls eskalierte. Als beide zu Boden gingen, stach der 22-Jährige gemäß der Vorwürfe mehrmals mit einem Taschenmesser gegen Kopf und Hals des Kontrahenten. „Eine Schnittwunde am Ohr musste mit 20 Stichen genäht werden“, so die Staatsanwältin. Ein viertes Verfahren, das nun ebenfalls verhandelt werden könnte, betrifft den Vorwurf der Vergewaltigung, erklärte Cosima Freter, Sprecherin des Amtsgerichts. Da die Anklage erst vor kurzem bei der Staatsanwaltschaft eingegangen ist und weder eröffnet noch mit dem jetzigen Verfahren verbunden wurde, ist aktuell unklar, ob dieser Fall nun mitverhandelt wird. Darüberhinaus müsse der Verteidigung Gelegenheit gegeben werden, die Vorwürfe mit dem Angeklagten zu besprechen, betonte Freter.

Die ersten Zeugen sind nun für Donnerstag, 16. April, geladen