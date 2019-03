Messerattacke in Tenever: 26-Jähriger notoperiert

Ein Mann musste am Sonntag notoperiert werden, nachdem er Opfer einer Messerattacke in Bremen geworden war. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Bremen - Polizei und Rettungsdienst wurden am Abend gegen 18.20 Uhr in die Neuwieder Straße in Tenever gerufen. Dort fanden sie einen 26-Jährigen mit Messerstichverletzungen. Der Verletzte wurde in ein Bremer Krankenhaus gebracht und musste notoperiert werden. Lebensgefahr bestand nicht, teilt die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 26-Jährige kurz zuvor seine Wohnung verlassen, um einen Streit mit einem Bekannten zu klären. Vor der Haustür traf er auf den 20-Jährigen, der in Begleitung mehrerer Personen erschienen war. Es kam sofort zu einer Prügelei, der 26-Jährige wurde von seinem Kontrahenten mit einem Messer attackiert. Dabei erlitt er blutende Wunden im Gesicht und am Rücken. Danach flüchteten die Angreifer mit einem Auto in unbekannte Richtung.

Verdächtiger stellt sich der Polizei

Am Montagmorgen stellte sich der 20-jährige Tatverdächtige an einem Polizeirevier. Er wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

