Bremen: Messer im Hals

Nach Massenschlägerei: 24-Jähriger wegen versuchten Totschlags vor Gericht

Anklage wegen versuchten Totschlags: Der 24 Jahre alte Angeklagte werde zunächst schweigen, sagte sein Verteidiger, Rechtsanwalt Thomas Holle (r.).

Bremen – Nach einer wilden Massenschlägerei, an der im Mai dieses Jahres bis zu 16 Personen beteiligt gewesen sein sollen, muss sich seit Montag ein 24-jähriger Syrer vor dem Landgericht Bremen wegen versuchten Totschlags verantworten. Der Mann soll einem Kontrahenten ein Messer in den Hals gerammt haben, heißt es in der Anklage. Das Opfer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.