Messe „Leben und Tod“ in Bremen: Krise, Trauma, Suizid

Von: Ralf Sussek

Der letzte Weg – oder besser: die letzte Fahrt – auf Erden, kann auch per Lastenrad erfolgen. © Sussek

Rund ums Thema Sterben wartet die Messe „Leben und Tod“ in der Halle 5 auf der Bremer Bürgerweide mit Vorträgen, Workshops und 60 Ausstellern auf.

Bremen – „Über das Sterben zu sprechen, hat noch niemanden umgebracht.“ Das sagte am Freitag Jörn Gattermann, Krankenpfleger und Praxisanleiter im Klinikum Bremen-Mitte, auf der 14. Messe „Leben und Tod“ in der Halle 5 auf der Bürgerweide. Er widmete sich in seinem Vortrag über praxisnahe Aspekte zur Erstellung von Patientenverfügungen insbesondere der medizinischen Seite dieser Verfügungen.

So zeigte er Beispiele aus der Ethikberatung oder Zusammenhänge aus dem „Advance Care Planning“ (etwa: vorausschauende Versorgungsplanung). Es gehe um Werte, Wünsche, Ängste, Erfahrungen und Hoffnungen der Menschen, damit ihre Verfügungen individuell passten. Hinweise erhielten die Zuhörer im nahezu vollbesetzten Forum zu Möglichkeiten der Hinterlegung einer solchen Vollmacht, aber auch zu den Möglichkeiten einer „Lebensverfügung“.

Die Messe „Leben und Tod“ widmet sich diesmal den Themen Krise, Trauma und Suizid. Von einer gedrückten Stimmung, einem anhaltenden Erschöpfungsgefühl bis hin zu Schlafstörungen oder Suizidgedanken – eine Krise kann sich auf verschiedene Arten bemerkbar machen. Was Betroffenen oft als ausweglos erscheint, kann auch nahestehende Personen und Begleiter an ihre Grenzen bringen. Unter dem Titel „…und da ist immer noch ein Licht!“ diskutieren und informieren Fachleute daher über den Umgang mit Krise, Trauma und Suizid in der Sterbe- und Trauerbegleitung.

Das Vortrags- und Workshop-Angebot reicht von Fragen über den Umgang mit offen ausgesprochenen Todeswünschen, Selbstvorwürfen der Trauernden bis hin zur Selbstfürsorge. Die Palette der Themen: „Assistierter Suizid – das Recht auf selbstbestimmtes Leben“ über „Triage in der Intensivmedizin“ bis hin zu „Liebe den ersten Tag vom Rest Deines Lebens“. Am Sonnabend, 6. Mai, gibt es weitere 17 Veranstaltungen und neun Workshops. „Lieber bunt mit schwarzen Flecken als grau in grau“, „Liebevolle Selbstfürsorge in der Trauerbegleitung“ und „Vom Clown lernen? Kein Witz!“, lauten die Titel.

Auf der Messe sind mehr als 60 Aussteller vertreten: Hospize, Bestattungsunternehmen, Verlage, der Verein „Singende Krankenhäuser“ („heilsames Singen“), die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, der Arbeiter-Samariter-Bund mit seinem Wünschewagen und die „Sterneneltern“ Achim, also ein Verein von Eltern, deren Kinder vor oder kurz nach der Geburt gestorben sind.

So vielfältig wie das Angebot war am ersten Tag auch das Publikum: Da war die gesetzte Generation, die sich im wahrsten Sinne des Wortes vorsorglich informieren wollte, das Fachpublikum, das die Möglichkeit zum Austausch und zur Vernetzung, wie es mittlerweile heißt, nutzte, bis hin zu mehreren Gruppen von Jugendlichen.

Das Angebot an Urnen ist mittlerweile riesig, es gibt sogar Wasserurnen für den heimischen Gartenteich. © Sussek

„Lebensverfügung“: Immer zum Derby Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln

Zurück zum Beispiel „Lebensverfügung“: Gattermann berichtete von einem alten Herrn, der verfügt hatte, dass er auch dann noch regelmäßig zu Fußballderbys von Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln gebracht werden wolle, wenn er „nichts mehr sieht und nur noch schlecht hört“. Angesichts des Bundesligaspiels vom SV Werder gegen Bayern München wünschte sich Werder-Fan Gattermann schließlich lachend, dass er an diesem Wochenende ebenfalls nichts sehen könnte und schlecht höre.

Die „Leben und Tod“ ist laut Veranstalterangaben bundesweit einzigartig, eine Mischung aus Fortbildungsveranstaltung und Messe rund um die Themen am Lebensende. Der zweite Tag am Sonnabend, 6. Mai, geht von 9 Uhr bis 16.30 Uhr. Das Messeticket kostet ab acht Euro (Zugang zum Kongress ab 29 Euro). Tickets gibt"s online (www.leben-und-tod.de) und an der Tageskasse.